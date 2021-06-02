Некрасивые истории, которые скрывают советские фильмы

Когда мы смотрим наши любимые советские комедии, героические драмы или нежные фильмы о любви, трудно представить, что за этими картинами лежат чьи-то трагедии, обиды или даже простые бытовые конфликты. Что скрывает знаменитое советское кино?

«Испытание верности», 1954

«Д’Артаньян и три мушкетера», 1978

«Бриллиантовая рука», 1969

«12 стульев», 1971

«Андрей Рублев», 1966

В свое оправдание режиссер утверждал, что лошадь в любом случае была обречена — ее взяли для съемок со скотобойни. А корова, по словам Тарковского, была накрыта огнеупорной тканью и не пострадала, но сотрудники съемочной группы утверждали обратное.

«Кавказская пленница», 1967

«Земля Санникова», 1973

«Белое солнце пустыни», 1970

Спустя всего неделю после начала съемок актер ушел в запой, его сильно избили, работать он не мог. Годом позже вышел фильм «Офицеры», который все же стал звездным часом Юматова, но тягу к спиртному актер не поборол. В 1994 году, пьяный, он застрелил из ружья дворника. В следующем году, в год 50-летия Победы, Юматов попал под амнистию как фронтовик, но сразу после тюрьмы актеру диагностировали аневризму брюшной аорты. Георгий Юматов умер в 1997 году от разрыва брюшной аорты.