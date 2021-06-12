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Почему Рязанов не хотел снимать "Девушку без адреса"

Александра Нечаева
44 минуты назад
В 1958 году фильм Эльдара Рязанова “Девушка без адреса” стал одним из лидеров советского проката. Это была вторая картина режиссера. Но если о первом своем фильме “Карнавальная ночь” Рязанов рассказывал много и с теплотой отзывался о работе, то “Девушку без адреса” не слишком жаловал. По какой именно причине режиссер не любил вспоминать об этом фильме, рассказывает “Рамблер”.
Почему Рязанов не хотел снимать "Девушку без адреса"
Фото: Кадр из фильма "Девушка без адреса"Кадр из фильма "Девушка без адреса"
Когда Рязанов готовился приступить к работе над своей второй картиной, то в главных ролях видел снова Игоря Ильинского и Людмилу Гурченко. Как признавался режиссер, он не был в восторге от сценария “Девушки без адреса”, но предпочел согласиться снимать картину, чем остаться без работы вообще.
Но когда руководство студии заявило, что не стоит вновь занимать в съемках тех же артистов, что и в первом фильме, Рязанов, как позже сам признавался, всерьез подумывал отказаться от съемок. Но, тем не менее, предоставил список других актеров, все же включив в него Гурченко. В итоге режиссеру дали понять, что актрисе просто не позволят сниматься: лишь в начале 1990-х годов Рязанов признался, что Гурченко в то время якобы отказалась сотрудничать с органами, а те решили “притормозить” развитие ее карьеры.
Кадр из фильма "Девушка без адреса"
В итоге на главную мужскую роль утвердили Николая Рыбникова, а роль Кати Ивановой досталась Зое Виноградовой. Актриса уже успела записать все песни для картины, как руководство театра, в котором она тогда служила, поставило ультиматум: либо Виноградова продолжает выходить на сцену, либо отдает предпочтение съемкам, то о театре ей придется забыть. Виноградова выбрала театр. А на роль Кати утвердили Светлану Карпинскую, которая даже не была профессиональной актрисой, а училась в тот момент на филологическом факультете. Девушку просто заметили в метро и пригласили на съемки, как гласит одна из версий.
Худсовет кандидатуру Карпинской одобрил, а вот Рязанов не был в восторге от выбора актрисы на главную роль, хотя, надо отметить, что со своей задачей Светлана справилась блестяще.
Однако несмотря на оглушительный успех фильма у зрителей, Рязанов так и не изменил своего отношения к “Девушке без адреса”. Он был уверен, что фильм мог бы получиться куда более стоящим, если бы в нем разрешили сниматься Людмиле Гурченко. С Карпинской режиссер больше никогда не работал. А о “Девушке без адреса” отзывался с прохладцей, называя фильм куда более слабым и простым, нежели “Карнавальная ночь”.
Фильмы,Светлана Карпинская,Катя Иванова,Зоя Виноградова,Николай Рыбников,Людмила Гурченко,Эльдар Рязанов,
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