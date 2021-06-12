Почему Рязанов не хотел снимать "Девушку без адреса"

В итоге на главную мужскую роль утвердили Николая Рыбникова
, а роль Кати Ивановой
досталась Зое Виноградовой
. Актриса уже успела записать все песни для картины, как руководство театра, в котором она тогда служила, поставило ультиматум: либо Виноградова продолжает выходить на сцену, либо отдает предпочтение съемкам, то о театре ей придется забыть. Виноградова выбрала театр. А на роль Кати утвердили Светлану Карпинскую
, которая даже не была профессиональной актрисой, а училась в тот момент на филологическом факультете. Девушку просто заметили в метро и пригласили на съемки, как гласит одна из версий.