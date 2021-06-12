Почему Пугачеву заменили на Ротару в фильме «Душа»

Советский и латвийский актер Ивар Калныньш работал со многими звездами кино и шоу-бизнеса. В интервью изданию «7Дней» он рассказал об одном эпизоде из своей жизни, связанном с Софией Ротару

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Интересный случай произошел, когда актер с командой ехали на машине из Симферополя в Ялту к месту съемок фильма «Душа». По пути они захотели перекусить и остановились у придорожного кафе.

«Заходим, посетителей мало, краем глаза замечаю пару, сидящую за столиком. И вдруг женщина встает и направляется ко мне: «Привет. А ты к нам на съемки прилетел?» Я растерянно говорю: «Да». И вдруг понимаю, что передо мной София Ротару», — рассказал Ивар Калныньш.

На тот момент Ротару была звездой номер один в СССР, но у нее был секрет, который позволял ей быть неузнаваемой, когда это требовалось.

«Когда я собираю волосы в пучок, меня никто не узнает. Могу спокойно ходить по улице и даже на пляж», — произнесла певица в ответ на замешательство актера.

Действительно, Калныньш сразу вспомнил, что на сцене у Ротару всегда распущенные волосы, а на женщину «с гулькой на макушке» никто и внимания не обращал.

Актер отметил, что изначально главная роль в этой картине должна была достаться Алле Пугачевой , но режиссер Стефанович из-за личного конфликта заменил актрису на Ротару.

«Когда мне предложили этот сценарий, главной героиней фильма значилась Алла Пугачева. Потом позвонил режиссер Александр Стефанович: «Не будет Пугачевой, будет Ротару». Стефанович с Пугачевой расстались», — рассказал Ивар Калныньш.