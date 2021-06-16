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Как жгли Москву на съемках "Войны и мира"

Мира Маркина
4 часа назад
Картина Сергея Бондарчука "Война и мир", вышедшая на экраны в 1965 году и удостоившаяся "Оскара", одна из немногих экранизаций классики, которую с восторгом встретили зрители. Впрочем, на то был ряд веских причин, и одна из них – максимально реалистичные эпизоды и реквизит. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Как жгли Москву на съемках "Войны и мира"
Фото: Кадр из фильма "Война и мир"Кадр из фильма "Война и мир"
Снять безупречную киноленту, достойную "Оскара", Бондарчуку помогла любовь к деталям. Около 50 предприятий создавали костюмы и декорации для "Войны и мира". В частности, хрустальный завод изготовил вазу по образцам XVII века, а фарфоровый мастерски создал копию обеденного сервиза XVIII века на 100 человек.
Кроме того, декорации для бала (люстры, мебель, костюмы) предоставили Третьяковская галерея и музеи Московского Кремля.
Что важно – создатели картины уделяли огромное внимание съемкам всех без исключения сцен и пытались добиться реалистичности происходящего.
Кадр из фильма "Война и мир"
Так, в эпизоде, где горит Москва, подожгли настоящие здания. Для "Войны и мира" в Подмосковье построили 11 деревянных домов и копию Сухаревской башни. В течение четырех часов пиротехники готовились к тому, чтобы декорации запылали. Для этого были использованы керосин, гранаты и дымовые шашки, а снимать происходящее приходилось при помощи пяти камер в огнеупорных чехлах. Сами операторы были одеты в асбестовые костюмы.
Фильмы,Оскар,Сергей Бондарчук,
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