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Зачем на съемках "Ивана Васильевича.." еду полили керосином

Мира Маркина
33 минуты назад
Картину Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" по праву можно назвать культовой комедией СССР. Даже посмотрев ее десяток раз, не перестаешь смеяться над искрометными репликами героев.
Зачем на съемках "Ивана Васильевича.." еду полили керосином
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Однако даже самые преданные фанаты киноленты не знают, как снималась картина. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Отдельное внимание создатели картины уделяли яствам, которые оказывались на столе у царя. Чтобы все выглядело максимально реалистично, еду во время застолий использовали настоящую и не искуситься было просто невозможно. Еще бы, ведь перед актерами помимо прочих блюд было три разновидности икры – красная, черная и баклажанная.
Вот только, к несчастью артистов и других участников съемочной группы, пробовать съедобный реквизит запрещалось строго-настрого. Но до поры к запретам относились пренебрежительно и то и дело нарушали их. Тогда, чтобы раз и навсегда отбить аппетит команды, еду было решено полить керосином.
Фильмы,Иван Васильевич меняет профессию,Леонид Гайдай,
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