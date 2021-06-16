Советские фильмы, за которые откровенно стыдно

Сегодня принято ругать современный российский кинематограф и вспоминать светские фильмы с прекрасной актерской работой и сильной режиссурой. Но не все фильмы СССР были качественными – среди них были и те, что и сейчас вызывают у самых нетребовательных зрителей «испанский стыд» и недоумение.

Фото: Кадр из фильма «Частный детектив, или Операция «Кооперация» Кадр из фильма «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

Спортлото-82. 1982 год

Все мы привыкли, что фильмы Леонида Гайдая безупречны. Но оказывается, что даже здесь бывают исключения. Фильм «Спортлото-82» задумывался как искрометная комедия, но получилась глуповатая и совсем не смешная кинокартина, изобилующая «бородатыми» шутками и наполненная бестолковой суетой.

Хорошо заметно, что фильм разбалансирован и слишком наигран, возможно, из-за слабых актеров. Из мэтров в «Спортлото-82» отметился только Михаил Пуговкин , но ему одному было не под силу вытянуть все. Клюнув на имя режиссера, комедию посмотрели в кинотеатрах 55 миллионов советских граждан, большинство из которых покинули кинозал в недоумении.

Кадр из фильма «Спортлото-82»

«Нейлон 100%». 1973 год

История синтетической шубы из комиссионки, переходившей из одних рук в другие, должна была показать срез общества и высмеять пороки и пережитки. К сожалению, сюжет получился вымученным и неестественным, поэтому уже через 10 минут просмотра зритель начинает откровенно зевать.

«Подземелье ведьм». 1990 год

Окончательно добили «Подземелье ведьм» очень слабые спецэффекты, очевидно, связанные с нехваткой финансирования в сложный перестроечный период. «Картонные» декорации, пафосные диалоги и шаблоны, надерганные из американских фильмов, отбивают охоту смотреть фильм до конца.

«Частный детектив, или Операция «Кооперация». 1989 год

Еще один несомненный провал Леонида Гайдая, причем не только как режиссера, но и как сценариста. Да, в этой перестроечной комедии Леонид Иович выступил еще и в качестве соавтора сценария. Весь фильм пытались вытянуть за счет популярных Дмитрия Харатьяна Спартака Мишулина , но ничего не получилось.

Моменты, задуманные как смешные, выглядят банально и от них хочется не смеяться, а плакать. Немного выручал эротический момент – мелькнувшая на миг обнаженная грудь Ирины Феофановой , но этого оказалось недостаточно для признания. В фильме много модных слов и новых понятий: кооперативы, мафия, рэкет, частное сыскное бюро – все это должно интриговать и привлекать зрителя, но только на трендах выехать тоже не удалось и картина с треском провалилась.

«Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита». 1985 год

Фильм-спектакль похож на некий артхаусный фарс и не передал даже сотой доли величия замечательного произведения. Долгое время пленки с картиной были утеряны, но год назад их нашли и безобразное «Сказочное путешествие» сразу же раздергали на мемы наши и зарубежные интернет-пользователи.

«Лунная радуга». 1983 год

Этот фильм, снятый по мотивам замечательного фантастического романа Сергея Павлова , многие зрители сразу же назвали профанацией произведения. Вместо динамичного и интригующего действия, получился затянутый и бедный на события «кисель».

«Крестьянский сын». 1975 год

Режиссер Ирма Рауш явно пыталась повторить своим «Крестьянским сыном» успех лихо закрученного советского боевика «Свой среди чужих, чужой среди своих», но не смогла. Фильму была уготована судьба стать неудачной калькой хорошего фильма, которую трудно выдержать, не заснув, даже четверть часа.