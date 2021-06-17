Как и почему фильмы ловят на плагиате

Многие известные фильмы обвиняли в плагиате после того, как они стали известными. Создатели малоизвестных историй подают в суд и пытаются защитить свое авторское право. Иногда их иски отклоняют, но в некоторых случаях они побеждали и получали довольно внушительные компенсации. "Рамблер" разобрался, почему так происходит и рассказывает, в каких известных фильмах находили плагиат.

Фото: Кадр из фильма "Форма воды" Кадр из фильма "Форма воды"

Существует несколько причин, почему в фильмах находят плагиат. Первая считается наиболее распространенной, но в таких случаях при обращении в суды иски, как правило, не удовлетворяют. Это связано с тем, что за историю кинематографа и литературы создано слишком много произведений и не исключено, что некоторые истории могут повторяться. Кроме того, в индустрии кино есть классические приемы повествования и раскрытия взаимоотношений между персонажами. Все это может переходить от одной картины к другой и даже от литературного произведения к сценарию.

Еще одна причина кроется в недобросовестных сотрудниках. Даже если ленту сняла крупная кинокомпания и известный режиссер, они не могут отвечать за все действия своих работников. Иногда они действительно берут сюжеты малоизвестных произведений и по ним снимают уже высокобюджетный фильм в надежде, что никто не будет проводить параллели или побоятся подавать в суд на компанию "с именем".

Последняя причина кроется во вдохновении и отсылках. В первом случае нужно разделять четкую грань между "вдохновением" и откровенным плагиатом. Действительно при съемках фильма команда подбирает определенные референсы (примеры), на которых могут основываться кадры, цвета и даже часть сюжета. Однако ее копируют не полностью, а берут что-то определенное или делают так, чтобы это было похоже на тот пример, который им предоставляют.

Сюда же входят отсылки к культовым фильмам, которые ранее имели успех у зрителей. Сейчас очень популярно делать отсылки на мультфильмы, киноленты из культуры девяностых и нулевых. Однако иногда в фильмах делают отсылки на произведения, известные только людям с определенными интересами, и это вызывает недовольство у авторов менее популярных произведений.

Существует несколько известных случаев того, как фильмы ловили на плагиате. Кинокомпаниям приходилось выплачивать серьезные суммы в качестве компенсации.

"Напролом"

Фильм снял один из самых востребованных режиссеров современности Люк Бессон . По сюжету главный герой картины отправляется спасать президентскую дочку, которая застряла на орбитальной станции. Сюжет довольно прост, но зрителям он напомнил то, что происходило в картинах другого режиссера "Побег из Нью-Йорка" и "Побег из Лос-Анджелеса". Их снял американец Джон Карпентер . Он обратился в суд, его иск удовлетворили, а студия Бессона выплатила ему 80 000 евро.

"Король лев"

Этот мультфильм всегда был одним из популярных в студии Disney. Кроме того, он стал первым, чей сюжет был написан не на основе сказок разных народов. Студия заявила, что сценарий был оригинальным, но с ними не согласился японский мультипликатор Мачико Сатонака. Еще в 60-е он выпустил мультфильм про льва "Кимба, белый лев". Сами картины друг на друга не похожи, но совпадений нашлось слишком много, вплоть до имени главного героя (в Disney его зовут Симба). Сатонака отправил открытое письмо коллегам, но те заявили, что ни разу не слышали о его творении. В итоге спор остался открытым.

"Форма воды"