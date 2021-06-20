Названы причины смерти «толстушки» из клипов Little Big

Вечером в субботу, 19 июня, стало известно о трагической смерти актрисы «Шоу Красотки Рубенса» Полины Соколовой. Женщина получила наибольшую известность как обаятельная толстушка из клипов группы Little Big. Артистка оригинального жанра, как называла себя Соколова, снялась сразу в нескольких музыкальных видео коллектива. Все участники Little Big близко дружили с женщиной и по-настоящему шокированы случившемся.

Фото: Youtube Youtube

«Братья и сёстры, у нас очень грустные новости. Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», — сообщается в официальном аккаунте Little Big.

Представители группы сообщили, что они соболезнуют близким Соколовой и скорбят вместе с ними. По словам артистов, Полина навсегда останется частью их большой семьи.

«Лети, дорогая, ты так любила эту жизнь. Спасибо тебе за все, никогда не забуду все твои слова», — написала Соня Таюрская.

Полина Соколова получила известность благодаря клипам Little Big, а также вела корпоративы и участвовала в проекте «Красотки Рубенса». Близкие говорят, что она была веселым и позитивным человеком, совершенно не стесняющимся собственной полноты. Более того, она успешно эксплуатировала этот образ, обожая смешить людей. Соколова проживала в Санкт-Петербурге, однако значительную часть времени проводила в Москве, участвуя в различных проектах.