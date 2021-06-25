7 культовых эротических фильмов

С середины 80 х и до начала нулевых эротический триллер считался одним из самых популярных жанров в кинематографе. Большая часть критики, которая то и дело обрушивалась на эти фильмы, была связана с эксплуатацией сексуальных сцен и обнаженного тела — иногда ее было так много, что сюжет попросту терялся. Собрали семь выдающихся представителей жанра, которые смогли успешно сохранить баланс между эротикой и саспенсом.

Фото: Кадр из фильма "Неверная" Кадр из фильма "Неверная"

Основной инстинкт (1992)

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

«Основной инстинкт» Пола Верховена в свое время дал мощный толчок к популяризации жанра в современном кинематографе. Ветеран эротических триллеров Майкл Дуглас («Роковое влечение», «Война супругов Роуз») играет роль детектива Ника, который расследует убийство, будто бы списанное со страниц романа писательницы Кэтрин Траммел.

С самого начала детектив явно не доверяет писательнице. И все же он просто не способен противостоять ее магнетической привлекательности. Конечно, у многих «Основной инстинкт» в первую очередь ассоциируется с провокационными сексуальными сценами, однако это еще и многослойный, хорошо продуманный, а местами даже хичкоковский триллер.

При этом — что особенно актуально на сегодняшний день — в «Основном инстинкте» можно уловить и некоторые феминистские посылы: в этом фильме женщина наконец-то может позволить себе свободно заниматься сексом и получать от него удовольствие, не будучи наказанной за свою «распущенность» в финале.

С широко закрытыми глазами (1999)

Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

В итоге мы получили именно то техническое мастерство, которое ждешь от великого режиссера, но совсем не то, чего ждешь от жанра, в котором он работает. Круз играет врача из высшего общества Нью-Йорка, жизнь которого резко меняется, когда его супруга рассказывает о своих сексуальных фантазиях в отношении молодого военного офицера. Одержимый ревностью, главный герой случайно попадает в закрытый секс-клуб, где загадочные люди в масках устраивают совершенно сумасшедшие оргии.

«С широко закрытыми глазами» — максимально нетипичный эротический триллер в том смысле, что он буквально до краев наполнен сексом, экранным или воображаемым, но при этом совершенно не выглядит томным или хоть немного возбуждающим. Этот фильм — сплошная невротическая паранойя, созданная в недрах компульсивного разума талантливого режиссера. Секс в нем и вовсе рассматривается как некая разрушительная сила, способная привести к смертельному исходу.

Неверная (2002)

«Неверную» от других представителей жанра отличает в первую очередь то, что этот фильм очень хочет казаться эротическим триллером, но на деле скорее является любовной драмой о супружеской неверности.

На первый взгляд абсолютно счастливая семейная пара, Эдвард и Конни ( Ричард Гир и Дайан Лэйн), переживает настоящий кризис, когда Конни импульсивно завязывает роман с молодым и очаровательным Полом (Оливье Мартинес). Примечательно, что по ходу развития событий режиссер Эдриан Лайн избегает любой назидательности и тем более не дает своим зрителям никаких моральных уроков.

Он просто наблюдает за тем, как его герои постепенно расставляют свою паутину лжи, иллюстрируя краткие вспышки и навязчивые идеи, которые заставляют наш разум и тело работать так, как они работают. При этом самыми эмоционально сильными моментами «Неверной» являются вовсе не сцены близости или насилия, а молчаливые эпизоды размышлений персонажей Гира и Лэйн.

Связь (1996)

Кадр из фильма "Связь"

Отчасти эротический триллер, отчасти неонуар, отчасти мафиозная драма и, кроме всего прочего, история настоящей любви: «Связь» — поистине виртуозный фильм, созданный дуэтом, который на протяжении всей своей карьеры продолжал раздвигать границы современного кинематографа.

Даже для своего времени картина была по-своему уникальна. В первую очередь это история об однополых отношениях, которые являлись не второстепенной, а центровой сюжетной линией. Кроме того, «Связь» изобилует откровенными сценами лесбийского секса на экране, что даже в рамках жанра было большой редкостью.

В центре событий находится девушка по имени Корки (Джина Гершон), которая нанимается делать ремонт в дом мафиози Сизара ( Джо Пантолиано ), но в итоге заводит интрижку с его любовницей Вайолет ( Дженнифер Тилли ). В какой-то момент пара решает ограбить Сизара и сбежать вместе с его деньгами.

Море любви (1989)

Кадр из фильма "Море любви"

Подобно «Основному инстинкту» Пола Верховена, «Море любви» повествует о детективе по имени Фрэнк Келлер ( Аль Пачино ), идущем по следу изворотливого серийного убийцы.

В надежде выйти на преступника Фрэнк размещает объявление о знакомстве, которое в итоге сводит его с привлекательной Хелен ( Эллен Баркин ). Несмотря на то что девушка является подозреваемой, детектив быстро ею увлекается и с головой погружается в новый любовный роман. В отличие от того же «Основного инстинкта», который делает акцент на сексуальном напряжении между двумя главными героями, «Море любви» — в большей степени романтическая история.

Фильм заставляет зрителей искренне надеяться на то, что загадочная Хелен не является убийцей. И, даже с учетом довольно драматичного финала, «Море любви» было и остается одним из эталонных триллеров восьмидесятых годов, который, помимо всего прочего, превратил Аль Пачино в настоящую звезду.

Последнее соблазнение (1994)

Кадр из фильма "Последнее соблазнение"

«Последнее соблазнение» стоит посмотреть хотя бы ради одного из самых потрясающих образов роковой женщины в истории кино. Бриджит — пример восхитительной манипуляторши, способной с изящной грациозностью переходить от одного гениального мошенничества к другому. Она не просто использует собственную сексуальность как оружие против мужчин, что самое важное — она делает это без малейшего стыда и сожаления.

Естественно, все, что делает Бриджит, является результатом работы изощренного социопатического ума. И все же наблюдать за ее действиями ужасно интересно.

Автокатастрофа (1996)

Кадр из фильма "Автокатастрофа"

«Автокатастрофа» Дэвида Кроненберга по сей день остается одним из самых противоречивых эротических триллеров, вызывающим море разнообразных эмоций после просмотра.

В центре событий находится кинопродюсер Джеймс ( Джеймс Спэйдер ), который знакомится с довольно необычной парой, получающей сексуальное возбуждение от автомобильных аварий. Они яростно жаждут удара, травмы и прежде всего прелюдии со смертью, способной вбросить в них дозу пьянящего адреналина и чувства неподдельной новизны.

По ходу развития сюжета секс, сталь и рев моторного двигателя сливаются в единую навязчивую идею о том, каким разрушительным может быть путь, когда мы позволяем собственным порокам диктовать нам, что делать.