Места, где снимали «Служебный роман»

Лирическая комедия в двух частях стала лидером проката 1978 года: картину посмотрели более 58 миллионов зрителей. Режиссер Эльдар Рязанов признавался, что намеренно сделал Москву одним из героев ленты. В фильме можно заметить улицы и здания, хорошо знакомые жителям столицы. «Рамблер» расскажет, где проходили съемки легендарной комедии.

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

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Безымянное рабочее пространство снимали на трех разных площадках Москвы.

Вход в здание: Кузнецкий мост, д. 3/6. Фасад здания крупным планом показывают в начале фильма. «Моделью» для съемок послужил бывший доходный дом Хомякова, расположенный на пересечении улиц Кузнецкий мост и Петровка. Сейчас там находится Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Крыша: Большой Гнездниковский переулок, д. 10. Здание, известное как Дом Нирнзее или Дом холостяков, имеет богатую кинематографическую историю. Его построили в 1913 году, и еще до революции внутренние интерьеры использовали как декорации для фильмов. В советские годы крыша служила площадкой для съемок ленты «Сказки... Сказки... Сказки старого Арбата». Там же снимали эпизоды «Курьера» Здание, известное как Дом Нирнзее или Дом холостяков, имеет богатую кинематографическую историю. Его построили в 1913 году, и еще до революции внутренние интерьеры использовали как декорации для фильмов. В советские годы крыша служила площадкой для съемок ленты «Сказки... Сказки... Сказки старого Арбата». Там же снимали эпизоды «Курьера» Карена Шахназарова и финал «Место встречи изменить нельзя».

Кадр из фильма «Служебный роман»

Кабинеты: павильоны «Мосфильма», ул. Мосфильмовская д. 1. Декорации офиса соорудили специально для съемок. Среди них — кабинеты Калугиной и Самохвалова, рабочий зал и коридоры.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Новосельцева

Пер. Чернышевского, д. 4 корп. 1.

По задумке режиссера место жительства героев подчеркивало их социальный статус. Анатолий Ефремович жил частном доме, в тихом переулке недалеко от станции «Проспект Мира». В 2014 году в здании произошел пожар, однако сейчас двухэтажный дом выглядит как в 70-е.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Самохвалова

Тверская, д. 9

По сюжету герой Олега Басилашвили недавно вернулся из длительной командировки в Швейцарию. Персонажа «поселили» в самом центре, на улице Горького (ныне — Тверской), в здании напротив Центрального телеграфа . В реальной жизни в доме жили многие видные деятели СССР, в том числе министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева . Сейчас в здании располагаются многочисленные бутики и магазины.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Калугиной

Большая Никитская улица, д. 43

«Мымра» Людмила Прокофьевна также живет в элитном здании. На момент съемок новостройку только недавно сдали в эксплуатацию, и квартиры в таком доме получали только начальники и руководящие должности.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Секретарша Верочка и Ольга живут в спальных районах Москвы. В начале картины героиня Лии Ахеджаковой ждет трамвай на Чертановской улице, рядом с метро «Чертановская».

Кадр из фильма «Служебный роман»

Рыжова в разговоре с Самохваловым говорит, что живет в отдельной квартире за городом. Судя по кадрам, Ольга жила у станции «Лосиноостровская» Ярославского направления.