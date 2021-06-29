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Места, где снимали «Служебный роман»

Мира Маркина
6 часов назад
Лирическая комедия в двух частях стала лидером проката 1978 года: картину посмотрели более 58 миллионов зрителей. Режиссер Эльдар Рязанов признавался, что намеренно сделал Москву одним из героев ленты. В фильме можно заметить улицы и здания, хорошо знакомые жителям столицы. «Рамблер» расскажет, где проходили съемки легендарной комедии.
Места, где снимали «Служебный роман»
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"Кадр из фильма "Служебный роман"

Статистическое учреждение

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Безымянное рабочее пространство снимали на трех разных площадках Москвы.
Вход в здание: Кузнецкий мост, д. 3/6. Фасад здания крупным планом показывают в начале фильма. «Моделью» для съемок послужил бывший доходный дом Хомякова, расположенный на пересечении улиц Кузнецкий мост и Петровка. Сейчас там находится Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Кадр из фильма «Служебный роман»
Крыша: Большой Гнездниковский переулок, д. 10. Здание, известное как Дом Нирнзее или Дом холостяков, имеет богатую кинематографическую историю. Его построили в 1913 году, и еще до революции внутренние интерьеры использовали как декорации для фильмов. В советские годы крыша служила площадкой для съемок ленты «Сказки... Сказки... Сказки старого Арбата». Там же снимали эпизоды «Курьера» Карена Шахназарова и финал «Место встречи изменить нельзя».
Кадр из фильма «Служебный роман»
Кабинеты: павильоны «Мосфильма», ул. Мосфильмовская д. 1. Декорации офиса соорудили специально для съемок. Среди них — кабинеты Калугиной и Самохвалова, рабочий зал и коридоры.
Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Новосельцева

Пер. Чернышевского, д. 4 корп. 1.
По задумке режиссера место жительства героев подчеркивало их социальный статус. Анатолий Ефремович жил частном доме, в тихом переулке недалеко от станции «Проспект Мира». В 2014 году в здании произошел пожар, однако сейчас двухэтажный дом выглядит как в 70-е.
Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Самохвалова

Тверская, д. 9
По сюжету герой Олега Басилашвили недавно вернулся из длительной командировки в Швейцарию. Персонажа «поселили» в самом центре, на улице Горького (ныне — Тверской), в здании напротив Центрального телеграфа. В реальной жизни в доме жили многие видные деятели СССР, в том числе министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Сейчас в здании располагаются многочисленные бутики и магазины.
Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Калугиной

Большая Никитская улица, д. 43
«Мымра» Людмила Прокофьевна также живет в элитном здании. На момент съемок новостройку только недавно сдали в эксплуатацию, и квартиры в таком доме получали только начальники и руководящие должности.
Кадр из фильма «Служебный роман»
Секретарша Верочка и Ольга живут в спальных районах Москвы. В начале картины героиня Лии Ахеджаковой ждет трамвай на Чертановской улице, рядом с метро «Чертановская».
Кадр из фильма «Служебный роман»
Рыжова в разговоре с Самохваловым говорит, что живет в отдельной квартире за городом. Судя по кадрам, Ольга жила у станции «Лосиноостровская» Ярославского направления.
Кадр из фильма «Служебный роман»
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