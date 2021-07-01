В современные мультфильмы создатели вкладывают больше подтекста, чтобы их понимали взрослые, а картинка и сказка нравились детям. Раньше мультфильмы делали только для детей, но некоторые ученые-искусствоведы уверены, что на самом деле нужно заглядывать немного глубже и смотреть мультфильмы не так поверхностно. "Рамблер" собрал самые странные теории о советских мультфильмах. Они могут вам показаться абсурдными, но некоторые люди в них действительно верят.

Фото: Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

"Трое из Простоквашино"

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В Сети существует теория о том, что на самом деле история о Дяде Федоре — хоррор в лучших традициях Стивена Кинга . Ее автор расписал каждый пункт подробно и даже объяснил каждый сюжетны поворот. Если рассказывать про нее тезисно, то на самом деле Дядя Федор — взрослый мужчина с психическими заболеваниями, который на самом деле выглядит как ребенок, а Матроскин и Шарик — плоды его воображения. Ранее Дядя Федор уже был в Простоквашино и навел там ужас, из-за чего все местные жители вынуждены были оттуда бежать, а родители знают о странных наклонностях своего сына, поэтому когда он сбегает, они дают объявление в газете, а не звонят в полицию. В конце когда Дядю Федора увозят из Простоквашино, а Матроскин с Шариком остаются в деревне, зритель получает надежду на то, что главный герой мультфильма сможет вылечиться от своего недуга.

"Ну, Погоди!"

Кадр из мультфильма "Ну, Погоди!"

Относительно этого мультфильма в Сети выстроили сразу несколько теорий. Одна из них объясняет то, что в мире мультфильма нет людей. Все это произошло в результате радиационной катастрофы — люди исчезли, а животные приобрели способность разговаривать, ходить и теперь живут в мире, который унаследовали от предыдущих цивилизаций. Другая теория гласит, что Волк — бывший военный. Он в отличной форме и пытается это показать, устраивая погони за Зайцем. Его уволили со службы, когда он пристрастился к алкоголю и азартным играм, из-за чего его смысл жизни оказался потерян и он нашел его в демонстрации своей физической подготовки.

"Ежик в тумане"

Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"