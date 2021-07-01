В современные мультфильмы создатели вкладывают больше подтекста, чтобы их понимали взрослые, а картинка и сказка нравились детям. Раньше мультфильмы делали только для детей, но некоторые ученые-искусствоведы уверены, что на самом деле нужно заглядывать немного глубже и смотреть мультфильмы не так поверхностно. "Рамблер" собрал самые странные теории о советских мультфильмах. Они могут вам показаться абсурдными, но некоторые люди в них действительно верят.
Фото: Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
"Трое из Простоквашино"
В Сети существует теория о том, что на самом деле история о Дяде Федоре — хоррор в лучших традициях Стивена Кинга
. Ее автор расписал каждый пункт подробно и даже объяснил каждый сюжетны поворот. Если рассказывать про нее тезисно, то на самом деле Дядя Федор — взрослый мужчина с психическими заболеваниями, который на самом деле выглядит как ребенок, а Матроскин и Шарик — плоды его воображения. Ранее Дядя Федор уже был в Простоквашино и навел там ужас, из-за чего все местные жители вынуждены были оттуда бежать, а родители знают о странных наклонностях своего сына, поэтому когда он сбегает, они дают объявление в газете, а не звонят в полицию. В конце когда Дядю Федора увозят из Простоквашино, а Матроскин с Шариком остаются в деревне, зритель получает надежду на то, что главный герой мультфильма сможет вылечиться от своего недуга.
"Ну, Погоди!"
Кадр из мультфильма "Ну, Погоди!"
Относительно этого мультфильма в Сети выстроили сразу несколько теорий. Одна из них объясняет то, что в мире мультфильма нет людей. Все это произошло в результате радиационной катастрофы — люди исчезли, а животные приобрели способность разговаривать, ходить и теперь живут в мире, который унаследовали от предыдущих цивилизаций. Другая теория гласит, что Волк — бывший военный. Он в отличной форме и пытается это показать, устраивая погони за Зайцем. Его уволили со службы, когда он пристрастился к алкоголю и азартным играм, из-за чего его смысл жизни оказался потерян и он нашел его в демонстрации своей физической подготовки.
"Ежик в тумане"
Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
Безобидный мультик, по версии авторов теории, на самом деле рассказ о смерти и переходе в другой мир. На это указывают многие символы, которые спрятаны в мультфильме. Например, в самом начале главного героя окутывают белые бабочки, которые в азиатской культуре символизируют смерть. Еще один маркер загробного мира — колодец, который считается во многих культурах проходом в другой мир. Ежик кричит в него, а ему отвечает эхо. На протяжении пути Ежика преследуют видения и кошмары — белая лошадь, летучая мышь, слон. Все это — миражи, которые он видит по пути в другую жизнь. Эпизод с деревом символизирует выбор, которые должен предпринять главный герой. Он несет варенье Медвежонку (который уже в загробном мире). Чтобы добраться до дерева, варенье нужно отложить. Таким образом, Ежик выбирает — остаться ему живым, но в одиночестве или встретиться с другом в загробном царстве.