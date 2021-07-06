Советские фильмы, которые уличили в плагиате

Заимствование в кинематографе - обычная ситуация. Иногда даже непонятно, кто у кого подсмотрел. Так, некоторые культовые советские фильмы не раз сравнивали с зарубежными и даже обвиняли в плагиате. Точно нельзя утверждать, так это или не так. Могли ли советские режиссеры вдохновиться коллегами из-за границы, никто не знает, однако сходства действительно есть. Подробнее - в материале "Рамблере".

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница" Кадр из фильма "Кавказская пленница"

"Невероятные приключения итальянцев в России"

Кадр из фильма "Невероятные приключения иностранцев в России"

Фильм был снят Эльдаром Рязановым и Франко Проспери в 1974 году. В СССР прилетают из Италии солидный врач, мафиози, два санитара, просто горожанин и внучка Ольга, которой ее бабушка, русская эмигрантка, рассказала, что в Ленинграде "под львом" у нее спрятано целое состояние.

Кадр из фильма "Операция «Святой Януарий»"

Аналогичная история рассказывается в фильме итальянского режиссера Дино Ризи "Операция «Святой Януарий»". Картина была снята в 1966 году - на восемь лет раньше "Невероятных приключений иностранцев в России". По сюжету, банда американских воров, Джек, Мэгги и Фрэнк, приезжают в Неаполь, чтобы найти сокровища в раке небесного святого Януария. Некоторые сцены в фильмах тоже перекликаются.

"Бриллиантовая рука"

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Знаменитая комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" была снята в 1969 году. Историю приключений скромного советского служащего и примерного семьянина Семена Семеновича Горбункова иногда сравнивают с датской картиной 1965 года "Бей первым, Фредди".

Кадр из фильма "Бей первым, Фредди"

В фильме рассказывается про продавца игрушек Фредди, который возвращается из командировки домой с полным чемоданом товара. Однако вместо своего бизнеса игрушек и приколов он оказывается вовлечен в войну двух разведок, в которой должен играть роль шпиона.

"Кавказская пленница"

Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Оливера Харди и Еще один фильм Гайдая "Кавказская пленница" 1967 года тоже обвиняли в плагиате. Главные персонажи в исполнении Вицина, Никулина и Моргунова очень похожи на американских актеров Стэна Лоурела Лоуренса Тиббетта , которые сыграли в картине "Песня мошенника". Это мюзикл режиссера Лайонела Барримора, снятый еще в 1930 году.

Кадр из фильма "Песня мошенника"