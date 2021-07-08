Российский фильм возглавил мировой топ Netflix

Российский фильм режиссёра Олега Трофима
«Майор Гром: Чумной доктор», созданный на основе комиксов Bubble, 8 июля вышел в прокат на Netflix
по всему миру и сразу занял первое место в топ-10 самых популярных картин этой платформы. Последнее время Netflix покупает всё больше картин российского производства. Самой крупной сделкой для российского рынка считается покупка прав на сериал «Эпидемия» — $1,5 млн.
«Майор Гром: Чумной доктор» стартовал с первой строчки в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре. В топ-10 картина попала в общей сложности в 64 странах.
О том, что Netflix купил права на показ российского боевика, «Секрет» рассказывал в мае. Точная сумма сделки с американским сервисом не разглашалась. В Bubble Comics уточняли, что «Майор Гром» вошёл в линейку Netflix Originals, то есть его можно было смотреть только с русскоязычной аудиодорожкой. Теперь картину выпустили в прокат по всему миру.