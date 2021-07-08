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Российский фильм возглавил мировой топ Netflix

Секрет Фирмыиещё 2
6 часов назад
Российский фильм режиссёра Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор», созданный на основе комиксов Bubble, 8 июля вышел в прокат на Netflix по всему миру и сразу занял первое место в топ-10 самых популярных картин этой платформы. Последнее время Netflix покупает всё больше картин российского производства. Самой крупной сделкой для российского рынка считается покупка прав на сериал «Эпидемия» — $1,5 млн.
Российский фильм возглавил мировой топ Netflix
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Данные по Netflix привёл агрегатор статистики Flix Patrol, который также мониторит платформы HBO Max, Amazon и др. Российский фильм обогнал в рейтинге новинки «Улица Страха. Часть 1: 1994», «Отцовство» и «Волшебный дракон».
«Майор Гром: Чумной доктор» стартовал с первой строчки в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре. В топ-10 картина попала в общей сложности в 64 странах.
О том, что Netflix купил права на показ российского боевика, «Секрет» рассказывал в мае. Точная сумма сделки с американским сервисом не разглашалась. В Bubble Comics уточняли, что «Майор Гром» вошёл в линейку Netflix Originals, то есть его можно было смотреть только с русскоязычной аудиодорожкой. Теперь картину выпустили в прокат по всему миру.
Последнее время Netflix покупает всё больше картин российского производства. Ранее компания приобрела права на показ фильма «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина. В конце марта на Netflix вышел мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» — совместный проект воронежской студии Wizart Animation и кинокомпании СТВ. Кроме того, платформа купила права на фильмы «Брат» и «Брат-2».
Пока самой крупной по стоимости продажи американской платформе сделкой для российского рынка считается приобретение отечественного сериала «Эпидемия». Netflix выкупил права на него у «Газпром-Медиа» за $1,5 млн.
Фильмы,Брат,Эпидемия,Олег Трофим,Михаил Локшин,Netflix,Amazon,Газпром-медиа,
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