Российский фильм возглавил мировой топ Netflix

«Майор Гром: Чумной доктор» стартовал с первой строчки в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре. В топ-10 картина попала в общей сложности в 64 странах.

О том, что Netflix купил права на показ российского боевика, «Секрет» рассказывал в мае. Точная сумма сделки с американским сервисом не разглашалась. В Bubble Comics уточняли, что «Майор Гром» вошёл в линейку Netflix Originals, то есть его можно было смотреть только с русскоязычной аудиодорожкой. Теперь картину выпустили в прокат по всему миру.