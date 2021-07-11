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Лучшие убежища из фильмов, где можно пережить катастрофу

Екатерина Ёлкина
2 часа назад
Жители больших городов нередко живут в постоянном стрессе, предчувствие катастрофы и ощущение, что жизнь катится в пропасть, становятся постоянными спутниками. Чтобы переключиться и немного расслабиться, "Рамблер" собрал смешные, красивые и страшные фильмы, где представлены убежища на все случаи жизни. Смотрим кино и ничего не боимся!
Фильмы про убежища, где можно пережить катастрофу
Фото: Кадр из фильма "Зомби по имен Шон"Кадр из фильма "Зомби по имен Шон"

"Зомби по имени Шон"

Видео дня
Английская комедия с Саймоном Пеггом в главной роли. Здесь идеальным убежищем для героев становится паб "Винчестер", где полно оружия и алкоголя, — лучшее место, чтобы переждать зомби-апокалипсис.
Кадр из фильма "Зомби по имени Шон"
Как и все фильмы с Саймоном Пеггом, смотрится на одном дыхании.

"Паразиты"

Фильм собрал немало престижных наград и стал настоящим событием. Умная, стильная комедийная драма с элементами триллера для тех, кто в кино любит красивую картинку и нетривиальный юмор.
Кадр из фильма "Паразиты"
Здесь убежище не позволит существовать автономно, нужны помощники, которые будут, например, приносить еду. Но для того, чтобы спрятаться ненадолго, — вариант отличный.

"Комната страха"

Триллер с Джоди Фостер и маленькой Кристен Стюарт в главных ролях. Героиня Фостер переехала в новое жилье после развода, и в первую же ночь им пришлось воспользоваться убежищем, которое оказалось в квартире.
Кадр из фильма "Комната страха"
Несмотря на то что действие разворачивается в замкнутом пространстве, фильм держит в напряжении до последней секунды.

"Взрыв из прошлого"

Фильм про любовь с симпатичным Бренданом Фрэйзером и прекрасной Алисией Сильверстоун. Семья добропорядочных американцев верит в неминуемую войну между СССР и США и готовится к ядерному взрыву.
Кадр из фильма "Взрыв из прошлого"
Когда в новостях сообщают о нарастании напряженности между странами, муж со своей беременной женой прячется в подземном убежище на долгих 35 лет.

"Яма"

Ученики частной британской школы решили провести выходные в бункере времен Второй мировой войны, но задержались на 18 дней. Выжить смогла лишь одна девушка.
Кадр из фильма "Яма"
Но ее версия трагедии оказалась насквозь фальшивой, а все опять-таки из-за любви.
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