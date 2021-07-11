Фильмы про убежища, где можно пережить катастрофу

Жители больших городов нередко живут в постоянном стрессе, предчувствие катастрофы и ощущение, что жизнь катится в пропасть, становятся постоянными спутниками. Чтобы переключиться и немного расслабиться, "Рамблер" собрал смешные, красивые и страшные фильмы, где представлены убежища на все случаи жизни. Смотрим кино и ничего не боимся!
Фото: Кадр из фильма "Зомби по имен Шон"Кадр из фильма "Зомби по имен Шон"
"Зомби по имени Шон"
Английская комедия с Саймоном Пеггом
в главной роли. Здесь идеальным убежищем для героев становится паб "Винчестер", где полно оружия и алкоголя, — лучшее место, чтобы переждать зомби-апокалипсис.
Кадр из фильма "Зомби по имени Шон"
Как и все фильмы с Саймоном Пеггом, смотрится на одном дыхании.
"Паразиты"
Фильм собрал немало престижных наград и стал настоящим событием. Умная, стильная комедийная драма с элементами триллера для тех, кто в кино любит красивую картинку и нетривиальный юмор.
Кадр из фильма "Паразиты"
Здесь убежище не позволит существовать автономно, нужны помощники, которые будут, например, приносить еду. Но для того, чтобы спрятаться ненадолго, — вариант отличный.
"Комната страха"
Триллер с Джоди Фостер
и маленькой Кристен Стюарт
в главных ролях. Героиня Фостер переехала в новое жилье после развода, и в первую же ночь им пришлось воспользоваться убежищем, которое оказалось в квартире.
Кадр из фильма "Комната страха"
Несмотря на то что действие разворачивается в замкнутом пространстве, фильм держит в напряжении до последней секунды.
"Взрыв из прошлого"
Фильм про любовь с симпатичным Бренданом Фрэйзером и прекрасной Алисией Сильверстоун
. Семья добропорядочных американцев верит в неминуемую войну между СССР и США и готовится к ядерному взрыву.
Кадр из фильма "Взрыв из прошлого"
Когда в новостях сообщают о нарастании напряженности между странами, муж со своей беременной женой прячется в подземном убежище на долгих 35 лет.
"Яма"
Ученики частной британской школы решили провести выходные в бункере времен Второй мировой войны, но задержались на 18 дней. Выжить смогла лишь одна девушка.
Но ее версия трагедии оказалась насквозь фальшивой, а все опять-таки из-за любви.