Самые скандальные фильмы Каннского кинофестиваля 2021

Во Франции проходит 74-й Каннский международный кинофестиваль. В основной программе участвуют фильма из Франции, Италии, Германии, Израиля, Японии, США, России и других стран. Фестиваль известен тем, что не боится брать картины с остросоциальными тематиками и противоречивыми историями. "Рамблер" рассказывает о самых ярких и неоднозначных премьерах этого года.
Фото: Кадр из фильма "Искушение"Кадр из фильма "Искушение"
"Искушение"
Кадр из фильма "Искушение"
Франко-голландский фильм режиссера Пола Верховена
. В центре сюжета — реальная история католической монахини Бенедетты Карлини, которая жила в XVII веке. Монахиня влюбляется в девушку, поступившую в монастырь. Церковь обвиняет ее в порочной связи и одержимости дьяволом.
"Языки"
Германия, Франция, Чад, Бельгия
Мусульманка Амина живет на окраине столицы Чада Нджамене. Хрупкий мир женщины рушится, когда она узнает, что ее 15-летняя дочь Мария беременна. Девушка собирается избавиться от ребенка, однако это невозможно — как по букве закона, так и согласно ее религии.
"Все прошло хорошо"
Кадр из фильма "Все прошло хорошо"
85-летний Андре перенес инсульт и теперь частично парализован. Он не может самостоятельно передвигаться и просит свою дочь Эммануэль совершить эвтаназию.
"Колено Ахед"
Израиль, Франция, Германия
Кадр из фильма "Колено Ахед"
Художественный фильм режиссера Надава Лапида
. Современный Израиль, маленький город в пустыне. Талантливый режиссер представляет свой новый фильм и сталкивается с государственной цензурой, а также влечением к чиновнице, которая создает запреты.
"Дело"
Провинциальный филолог, специалист по поэзии Серебряного века Давид выкладывает в соцсети неоднозначный рисунок — сатиру на местного мэра. Мужчину сажают под домашний арест, близкие просят сдаться с повинной, но Давид принципиально решает бороться с фейковым делом и идти до конца.