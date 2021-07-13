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Самые скандальные фильмы Каннского кинофестиваля 2021

Мира Маркина
1 час назад
Во Франции проходит 74-й Каннский международный кинофестиваль. В основной программе участвуют фильма из Франции, Италии, Германии, Израиля, Японии, США, России и других стран. Фестиваль известен тем, что не боится брать картины с остросоциальными тематиками и противоречивыми историями. "Рамблер" рассказывает о самых ярких и неоднозначных премьерах этого года.
Самые скандальные фильмы Каннского кинофестиваля 2021
Фото: Кадр из фильма "Искушение"Кадр из фильма "Искушение"

"Искушение"

Франция
Кадр из фильма "Искушение"
Франко-голландский фильм режиссера Пола Верховена. В центре сюжета — реальная история католической монахини Бенедетты Карлини, которая жила в XVII веке. Монахиня влюбляется в девушку, поступившую в монастырь. Церковь обвиняет ее в порочной связи и одержимости дьяволом.

"Языки"

Германия, Франция, Чад, Бельгия
Кадр из фильма "Языки"
Мусульманка Амина живет на окраине столицы Чада Нджамене. Хрупкий мир женщины рушится, когда она узнает, что ее 15-летняя дочь Мария беременна. Девушка собирается избавиться от ребенка, однако это невозможно — как по букве закона, так и согласно ее религии.

"Все прошло хорошо"

Франция
Кадр из фильма "Все прошло хорошо"
85-летний Андре перенес инсульт и теперь частично парализован. Он не может самостоятельно передвигаться и просит свою дочь Эммануэль совершить эвтаназию.

"Колено Ахед"

Израиль, Франция, Германия
Кадр из фильма "Колено Ахед"
Художественный фильм режиссера Надава Лапида. Современный Израиль, маленький город в пустыне. Талантливый режиссер представляет свой новый фильм и сталкивается с государственной цензурой, а также влечением к чиновнице, которая создает запреты.

"Дело"

Россия
Кадр из фильма "Дело"
Провинциальный филолог, специалист по поэзии Серебряного века Давид выкладывает в соцсети неоднозначный рисунок — сатиру на местного мэра. Мужчину сажают под домашний арест, близкие просят сдаться с повинной, но Давид принципиально решает бороться с фейковым делом и идти до конца.
Фильмы,Надав Лапид,Пол Верховен,
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