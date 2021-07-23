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Вышел новый трейлер "Дюны" с Шаламе

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на YouTube основной трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна» по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Вышел новый трейлер "Дюны" с Тимоти Шаламе
Фото: Warner Bros.Warner Bros.

Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе — он предстает в кадре в роли молодого аристократа Пола Атрейдеса, который отправляется на населенную гигантскими чудовищами песчаную планету Арракис.

Также в фильме сыграли Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая, Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер и Хавьер Бардем.

В российский прокат «Дюна» выйдет 14 октября 2021 года. Изначально премьера должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

«Дюна» выходила на экраны дважды. Первая экранизация вышла в 1984 году, ее снял режиссер Дэвид Линч. В 2000 году вышел мини-сериал по «Дюне».

Первый трейлер «Дюны» вышел в сентябре 2020 года.

Фильмы,Дюна,Фрэнк Герберт,Джош Бролин,Хавьер Бардем,Ребекка Фергюсон,Оскар Айзек,Дени Вильнев,Дэвид Линч,Джейсон Момоа,
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