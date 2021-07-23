Вышел новый трейлер "Дюны" с Тимоти Шаламе

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на YouTube основной трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна» по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Фото: Warner Bros. Warner Bros.

Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе — он предстает в кадре в роли молодого аристократа Пола Атрейдеса, который отправляется на населенную гигантскими чудовищами песчаную планету Арракис.

В российский прокат «Дюна» выйдет 14 октября 2021 года. Изначально премьера должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

«Дюна» выходила на экраны дважды. Первая экранизация вышла в 1984 году, ее снял режиссер Дэвид Линч. В 2000 году вышел мини-сериал по «Дюне».