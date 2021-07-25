Виноват Распутин: как в кино появился дисклеймер

Дисклеймер - это письменный отказ от ответственности. Сегодня его можно увидеть в каждом третьем фильме. Создатели кинолент заранее предупреждают зрителей о том, что сюжет не более, чем плод их воображения, а все совпадения с реальными людьми случайны. «Рамблер» расскажет, как дисклеймер появился в кинематографе.

Фото: Кадр из фильма «Распутин и императрица» Кадр из фильма «Распутин и императрица»

Дисклеймер в титрах стали писать из-за Григория Распутина. Да, того самого, из императорской России. В 1932 году студия MGM сняла фильм «Распутин и императрица» — русский старец всегда пользовался повышенным вниманием в Голливуде.

Киношники уже тогда не особо щепетильно относились к исторической достоверности, поэтому сюжет пестрит яркими, но абсолютно нереальными событиями: Распутин сношает половину царского двора, мастерски организует заговоры, сам нападает на Юсупова в день смерти и даже склоняет к интимному сожительству княгиню Ирину, которая в дальнейшем становится его любовницей и сообщником в дворцовых интригах.

Кадр из фильма «Распутин и императрица»

Все бы ничего, но реальная Ирина Романова-Юсупова и ее муж Феликс Юсупов тогда были вполне живы. Неудивительно, что супруги были крайне возмущены. Они подали в суд на MGM и выиграли дело о защите чести. Студии пришлось сильно раскошелиться на мировое соглашение с обиженной четой, чтобы фильм вообще мог дальше прокатываться.

Юристам студии такой исход явно не понравился, поэтому они быстренько разработали объявление, которые бы обезопасило будущие фильмы от подобных проблем — так и появилась каноническая надпись: