Что смотреть в кино с 29 июля

Главные кинопремьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Круиз по джунглям" Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

"Круиз по джунглям"

Лили Хоултон, исследовательница дикой природы, в сопровождении брата Макгрегора и капитана круизного парохода по имени Фрэнк отправляется в опасное путешествие по Амазонке в поисках легендарного Древа жизни. По преданиям индейских племен, это дерево обладает способностью исцелять людей. Отважным путешественникам предстоит столкнуться не только с опасностями, подстерегающими их со стороны представителей флоры и фауны джунглей, но суметь обойти ловушки, устроенные конкурентами и остаться в живых после столкновения со сверхъестественными явлениями.

"За гранью жизни"

Фотограф по имени Шеннон Мэтерс становится невольным свидетелем сделки с наркотиками и убийства полицейскими неизвестного ей мужчины. Настоящий профессионал своего дела, Шеннон успевает сделать несколько снимков с места происшествия, но преступники ее замечают. Фотографу удается сбежать и, понимая, что полицейские-убийцы идут по ее следу, она обращается за помощью к отставному полицейскому в отставке, егерю Джеку Харрису. Он помогает ей укрыться от преследователей. Но вот вопрос: можно ли доверять ему самому?

"Родовое проклятие"

Пара Шарлотта и Бэн собираются переехать жить из Англии в Австралию. Но девушка узнает, что беременна, а спустя несколько дней, ее любимый мужчина погибает в результате несчастного случая. Столкнувшись в больнице с властной матерью Бэна, Маргарет, девушка вступает с ней в конфликт, а затем теряет сознание. Приходит в себя Шарлотта неожиданно в доме несостоявшейся свекрови. Маргарет и сводный брат Бэна Томас собираются опекать ее. Но их забота превращается в тотальный контроль. И покинуть дом будет не так уж просто.

"Красотка на взводе"