26 июля 1971 года состоялась премьера легендарного фильма «Офицеры». «Рамблер» вспомнил, как снимали картину.

Фото: Кадр из фильма «Офицеры» Кадр из фильма «Офицеры»

Киноленту сняли по личному заказу министра обороны СССР Андрея Антоновича Гречко, который придумал и главную цитату фильма: «Есть такая профессия — защищать Родину». При этом картина задумывалась как посвящение жене офицера.

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За сценарий взялся писатель Борис Васильев. Он сам был выходцем из семьи потомственных военных, его отец тоже был офицером, поэтому многое он почерпнул из личного опыта. Но первоначальный сценарий киностудия не одобрила. Он был рассчитан на две серии и затрагивал события Большого террора. Обоих друзей должны были арестовать, а выпустить только с началом войны. Об этом Борис Васильев рассказал в интервью журналу «Медведь».

«Предполагались две серии. Первая должна была показать Гражданскую войну и мирное строительство. Потом – репрессии против офицерского состава, расстрелы, лагеря. А в следующей серии их отпустили – как Рокоссовского, к примеру, – и они стали воевать уже на следующей войне».

Но тема репрессий против кадровых военных даже во времена застоя оставалась неудобной. Поэтому доработкой сценария занялся друг писателя Кирилл Рапопорт. Тем лагерей исчезла, осталось только воспоминание.

«Но в окончательном варианте «Офицеров» есть накладка: ну как это – два генерала, ровесники и друзья детства, встречаются, и вдруг один с изумлением: «Ты?!» Почему он удивляется, что друг-то здесь, что он жив? Или эти друзья-генералы не интересовались судьбой друг друга? Да просто оба сидели – и оба уцелели в той мясорубке. Вот чему он удивляется »

Фильм доверили Владимиру Роговому, для которого эта кинолента стала первой самостоятельной работой — до этого он был только вторым режиссером или снимал совместно. На роль Алексея Трофимова пробовались Юрий Соломин, Станислав Любшин, Евгений Жариков. Однако Васильев убедил режиссера взять Георгия Юматова, настоящего фронтовика. Актера утвердили, несмотря на репутацию ненадежного — Юматов мог в любой момент сорваться в запой. Однако такая вера оправдала себя — роль Трофимова стала коронной для актера. Хотя однажды для того, чтобы не дать актеру запить, пришлось вызвать на съемки его жену Музу Крепкогорскую. Она в итоге исполнила роль мамы Маши.

А вот Василий Лановой шесть раз отказывался от роли Ивана Вараввы. Он не верил в правдоподобность персонажа, который много лет беззаветно и безответно любит жену лучшего друга. На роль Вараввы утвердили Олега Ефремова, но он не смог приехать. И тогда Ланового все-таки убедили принять роль, объяснив, что его герой — романтик, офицер вне времени.

Кадр из фильма «Офицеры»

Любу Трофимову должна была сыграть Елена Добронравова. Но актриса и режиссер не нашли общего языка. Добронравова настаивала, что должен быть любовный треугольник, она считала, что ее героиня тоже испытывает нежные чувства к другу мужа. Но режиссера такое видение роли категорически не устроило. Тогда с гастролей отозвали Алину Покровскую, которая и сыграла Любу.

Кстати, на съемках оба актера ухаживали за партнершей, но сердце актрисы уже было занято. Во время съемки сцены в Туркестане Лановой и Юматов спасли актрису, которая села на необъезженного местного скакуна. Для роли она училась ездить верхом, однако тренировалась в Москве на ипподроме на послушной лошади. В итоге местный конь понес ее вдоль обрыва. Актеры с трудом оставили его.

Кстати, снимать офицерскую летопись начали с последней сцены, той самой, где Иван Варавва встречается с внуком лучшего друга и дамы сердца. Дело в том, что Андрею Громову, сыгравшему Ванечку, нужно было готовиться к школе, поэтому сцену с ним отсняли первой. А маленького Ванечку сыграл ребенок из дома малютки Андрей Анисимов. Родная мать, увидев брошенного сына на экране, забрала его домой.

Александр Воеводин, сыгравший сына героев Георгия, также чуть не погиб во время сцены, где он горел в танке. Во время съемок ветер поменял направление, и на актера перекинулся огонь. К счастью, его успели спасти.