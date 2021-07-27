Фильмы, где герои сражаются со временем (и проигрывают)

В российском кинопрокате идет мистический триллер М. Найта Шьямалана «Время». По сюжету семья отправляется отдыхать на уединенный пляж, где начинают происходить странные события: дети вырастают в подростков, а родители стремительно стареют. «Рамблер» собрал несколько картин, в которых главные герои не могут противостоять течению времени.

Фото: Кадр из фильма "Время" Кадр из фильма "Время"

«Детонатор», 2004

Кадр из фильма «Детонатор»

Культовая научно-фантастическая драма о временных парадоксах. Изобретатели Эйб и Аарон в гараже мастерят аппарат, который может перемещать человека в прошлое. Используя знания из настоящего, герои начинают играть на бирже и зарабатывать деньги. Когда в камеру аппарата заходит чужак и попадает в кому, Эйб и Аарон выясняют, что такие путешествия стали опасными.

«Время», 2011

Кадр из фильма «Время»

Боевик с Джастином Тимберлейком и Амандой Сейфрид. В мире будущего деньги перестали играть большую роль, а главной валютой стало время. Люди генетически запрограммированы расти до 25 лет и больше не стареть. Правда, за каждый год жизни придется заплатить. Местные миллионеры — практически бессмертные, а бедные убиваются на работах, чтобы позволить себе лишний год жизни. Бунтарь из гетто Уилл обвинен в грабеже времени и вынужден бежать, захватив богатую заложницу.

«Исходный код», 2011

Кадр из фильма «Исходный код»

Колтер Стивенс просыпается в теле человека, который едет в поезде в Чикаго. Через восемь минут раздается взрыв, а герой просыпается в капсуле. Военные объясняют мужчине, что все не просто так: разум Колтера поместили в чужое тело, чтобы тот обезвредил бомбу. Каждый раз, когда у героя не получается, тот возвращается в капсулу, и все начинается сначала.

«Интерстеллар», 2014

Кадр из фильма «Интерстеллар»