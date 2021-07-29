Народный артист России Стеклов госпитализирован с COVID

Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в четверг, 29 июля.

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Отмечается, что накануне 73-летний актер пожаловался врачам на дыхательную недостаточность и высокую температуру. Медики приняли решение о госпитализации Стеклова.

Как уточняет Mash, артиста положили в больницу имени Филатова с 50-процентным поражением легких. Его состояние оценивают как средней тяжести.