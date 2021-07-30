Disney ответил на иск Йоханссон

Walt Disney Company назвала необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска фильма «Черная вдова» на стримминговой платформе Disney+. Об этом сообщается в заявлении компании, фрагмент которого приводит телеканал CNBC.

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Еще больше печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе»

В Disney отметили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства» помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. Отмечается, что контракт Йоханссон на съемке в кинокартины предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.