Что смотреть в кино с 12 августа

Самые захватывающие кинопремьеры этой недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма “Главный герой” Кадр из фильма “Главный герой”

“Главный герой”

Гай работает кассиром в банке, жизнь его - сплошная рутина, но однажды все меняется. Гай узнает, что весь окружающий его мир — это часть большой видеоигры, в которой каждый может делать все, что ему захочется. Вот только сам Гай — всего лишь второстепенный персонаж. Не желая мириться с обстоятельствами, он решает переписать свой собственный код, стать героем, обратить на себя внимание девушки и спасти игровой мир до того, как разработчики смогут его закрыть.

“Не дыши 2”

Вторая часть популярного фильма, в которой злодей из первой картины превращается в положительного героя. Слепой ветеран войны живет вдалеке от людей, воспитывая девочку, которую удалось спасти после пожара. Ребенка похищают и ее опекун отправляется на ее поиски. Удастся ли ему спасти девочку? И что ждет его самого?

“Ночь страха. Противостояние”

Очнувшись в больнице, Кора Фишер поняла, что не помнит десять последних лет своей жизни. Это время будто стерли из ее памяти. А затем она становится объектом преследования нескольких полицейских с одной стороны, и группы убийц в масках с другой стороны. Параллельно с бегством от преследования Коре придется собирать в единое целое разрозненные картинки истории собственной жизни.

“Аннетт”