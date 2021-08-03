За что дают титул ЭГОТ и кто может стать его обладателем

Всем известны такие премии, как “Оскар” или “Эмми”, лауреатами которых являются сотни людей. А вот обладателей менее известной, но престижной награды под названием ЭГОТ в мире на сегодняшний день всего 15 человек. О том, что это за награда и кто может стать ее обладателем, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Забавная мордашка" Кадр из фильма "Забавная мордашка"

Идею создания премии ЭГОТ подал актер Филипп Майкл Томас, он же придумал и саму аббревиатуру. Томас после успеха сериала “Полиция Майами” в 1984 году заявил о желании в течение последующих пяти лет получить четыре главные американские награды: “Эмми”(телевидение), “Грэмми” (музыка), “Оскар”(кинематограф) и “Тони” (театр). Правда, сделать это ему не удалось. Но придуманный им термин ЭГОТ, что называется, пошел “в народ”.

Видео дня

Строго говоря, ЭГОТ это скорее не премия, а титул. Никаких статуэток обладателям ее ЭГОТ не вручают, но желающих получить заветный титул от этого меньше не становится. Тем не менее, похвастаться принадлежностью к клубу ЭГОТ могут чуть более десятка человек, а из ныне живущих обладателей титула и того меньше.

Первым обладателем титула ЭГОТ стал известный композитор мюзиклов Ричард Роджерс, когда в 1962 году получил “Эмми”. То есть, все четыре главные американские награды он завоевал еще до того, как был придуман сам термин ЭГОТ. Некоторые последующие обладатели ЭГОТ также были удостоены всех четырех наград (“Эмми”, “Грэмми”, “Оскар”, “Тони”) задолго до возникновения нового титула.