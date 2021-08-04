Документальные и художественные фильмы о группах и музыкантах – очень распространенный жанр. Ведь как гласит слоган Богемской рапсодии: «Круче их музыки только их история». Это абсолютная правда. Жизнь – лучший сценарист. «Рамблер» сделал подборку лучших кинолент для любителей хорошей музыки.

Фото: Кадр из фильма «Богемская рапсодия» Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

«Дэвид Боуи: Последние пять лет»

Кадр из фильма « Дэвид Боуи : Последние пять лет»

Этот фильм – дань памяти последним пяти годам жизни Дэвида Боуи. Несмотря на болезнь, музыкант не прекращал работать и в этот период были созданы альбомы «The Next Day» и «Blackstar», а также мюзикл «Lazarus». Помимо рассказов музыкантов и коллег, в фильме также присутствуют интервью самого Дэвида Боуи. Сквозь призму последних его работ картина рассказывает о том, как Боуи вернулся к ключевым темам своего творческого пути, а также как прошли последние годы его жизни.

«Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

Кадр из фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»

История The Stooges, снятая давним поклонником группы – Джимом Джармушем. Над этим фильмом он работал на протяжении шести лет. А единственное условие со стороны Игги Попа при создании этой ленты – чтобы это не была история одного человека. Поэтому «Gimme Danger» представляет собой подробную историю именно о создании группы The Stooges, ее развитии, популярности, распаде и новой волне после почти тридцатилетнего перерыва, когда группа собралась снова в 2003 году.

«Богемская рапсодия»

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Фредди Меркьюри и группа Queen – это безоговорочная легенда. А «Богемская рапсодия» – дань уважения группе. В ней рассказана история жизни Queen и личная история Фредди. Здесь не будет каких-то сенсационных откровений или неожиданных поворотов. В особенности, если учесть, что фильм был согласован с участниками группы Брайаном Мэй и Роджером Тейлором. Поэтому это просто красивая, зрелищная история о Queen с отличным аудиосопровождением.

«Генсбур. Любовь хулигана»

Кадр из фильма «Генсбур. Любовь хулигана»

Биографическая драма об одном из главных провокаторов Франции, поэте, композиторе, певце, актере и режиссере – Серже Генсбуре. Изгой, который казалось бы делал все, чтобы оттолкнуть от себя публику, наоборот добился массового успеха. Он цинично и открыто говорил, о том что считалось «табу», в особенности в то время. Из-за специфической внешности Генсбур страдал от чувства неприятия того образа, который видел в зеркале, но это нисколько не помешало ему добиться успеха и покорить миллионы женщин.

«Эми»

Кадр из фильма «Эми»