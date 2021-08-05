Пять фильмов, которые обязаны посмотреть актеры

Преподаватели театральных и кинематографических институтов обязательно советуют студентам посмотреть те или иные фильмы, которые считаются самыми-самыми: с точки зрения актерской игры, режиссерской задумки, рейтинга и т.п. В подборке “Рамблера” пять фильмов с высокими рейтингами и бесподобной игрой актеров, которые рекомендуют преподаватели ВГИКа.

Фото: Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

“Семнадцать мгновений весны”

Фильм, снятый Татьяной Лиозновой по мотивам романа Юлиана Семенова, стал популярен сразу после выхода на экраны. И интерес к нему зрители не теряют до сих пор. Блистательный актерский состав и Вячеслав Тихонов в главной роли бесстрашного Штирлица.

“Форрест Гамп”

Хотя картина Роберта Земекиса оказалась довольно далека от оригинала (романа Уинстона Грума), ее успеху это ничуть не помешало. Фильм с Томом Хэнксом в главной роли завоевал шесть “Оскаров”, три “Золотых глобуса” и множество других наград. А еще стал одним из самых кассовых фильмов 1994 года и не теряет своей популярности до сих пор.

“Побег из Шоушенка”

Этот фильм режиссера Фрэнка Дарабонта давно признан одним из шедевров киноискусства, который уже на протяжении многих лет неизменно занимает высокие строчки в самых разных рейтингах.

“Иван Васильевич меняет профессию”

Комедия Леонида Гайдая, казалось бы, довольно простая, остается любима зрителями уже почти полвека. Незамысловатый сюжет неожиданно стал основой настоящего шедевра, обогнав по популярности оригинал: пьесу Михаила Булгакова, по мотивам которой и был поставлен фильм.

“Список Шиндлера”