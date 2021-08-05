Пять фильмов, которые обязаны посмотреть актеры

Преподаватели театральных и кинематографических институтов обязательно советуют студентам посмотреть те или иные фильмы, которые считаются самыми-самыми: с точки зрения актерской игры, режиссерской задумки, рейтинга и т.п. В подборке “Рамблера” пять фильмов с высокими рейтингами и бесподобной игрой актеров, которые рекомендуют преподаватели ВГИКа.
Фильм, снятый Татьяной Лиозновой по мотивам романа Юлиана Семенова, стал популярен сразу после выхода на экраны. И интерес к нему зрители не теряют до сих пор. Блистательный актерский состав и Вячеслав Тихонов в главной роли бесстрашного Штирлица.
Хотя картина Роберта Земекиса оказалась довольно далека от оригинала (романа Уинстона Грума), ее успеху это ничуть не помешало. Фильм с Томом Хэнксом в главной роли завоевал шесть “Оскаров”, три “Золотых глобуса” и множество других наград. А еще стал одним из самых кассовых фильмов 1994 года и не теряет своей популярности до сих пор.
Этот фильм режиссера Фрэнка Дарабонта давно признан одним из шедевров киноискусства, который уже на протяжении многих лет неизменно занимает высокие строчки в самых разных рейтингах.
Комедия Леонида Гайдая, казалось бы, довольно простая, остается любима зрителями уже почти полвека. Незамысловатый сюжет неожиданно стал основой настоящего шедевра, обогнав по популярности оригинал: пьесу Михаила Булгакова, по мотивам которой и был поставлен фильм.
Семь “Оскаров”, три “Золотых глобуса” и множество других престижных премий и наград, которые сумел завоевать этот фильм Стивена Спилберга, определенно, являются показателем того, что он достоин внимания. Картина входит в список лучших фильмов в истории кино.