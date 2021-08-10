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Новый скандал: Светлану Лободу обвинили в плагиате трека Artik & Asti

Peopletalk
2 часа назад

Новый скандал: Светлану Лободу обвинили в плагиате трека Artik & Asti

Новый скандал: Светлану Лободу обвинили в плагиате трека Artik & Asti
Фото: PeopletalkPeopletalk

Почти каждая звезда нашего необъятного медиа-пространства хоть раз да была обвинена в плагиате. Не исключение и Светлана Лобода. Только недавно певицу заподозрили в «краже» номера и костюма у Бейонсе на премии «Муз-ТВ» и танцевального этюда хореографа из Бейрута. А теперь в Сети обсуждают новый трек звезды.

Светлана Лобода (Instagram: @lobodaofficial)

На этот раз пользователи посчитали, что Светлана очень сильно вдохновилась хитом Artik & Asti и Артема Качера «Грустный дэнс» (2019) и повторила мотивы в своем новом треке «Алло». Особенно делается акцент на первых секундах мелодий. Другие же фанаты отмечают, что сходство песен минимальное. Сама звезда пока не комментировала заявления. А как считаешь ты: похожи треки или нет? Смотри и голосуй ниже!

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