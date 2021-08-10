Как герой Пьера Ришара стал французским "Шуриком"

В комедии 1972 года "Высокий блондин в черном ботинке" впервые появился персонаж по имени Франсуа Перрен — нелепый, простой и добродушный. Для французов он стал кем-то вроде нашего Шурика: героем без четкой судьбы, но с четким моральным ориентиром. "Рамблер" рассказывает, в чем секрет обаяния Перрена.

Фото: Кадр из фильма "Игрушка" Кадр из фильма "Игрушка"

"Высокий блондин в черном ботинке", 1972

"Возвращение высокого блондина", 1874

"Дальше некуда!", 1976

"Игрушка", 1976

"Невезучие", 1981 Герой Франсуа Перрена появлялся в семи фильмах. Впервые роль добродушного простака сыграл Пьер Ришар . Он же играл Перрена в большинстве картин:

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Сценаристом всех фильмов и режиссером последних двух выступил Франсис Вебер. Он превратил героя Перрена в "фишку" своих комедий, но не для цельности, а ради удобства. Когда в центре комедии ситуация, а не личность, не нужно прописывать главного героя досконально, продумывать его судьбу и имя.

Франсуа Перрен — человек со средним именем, средним достатком, средней жизнью, который объединил все социальные слои. Похожая ситуация возникла в итальянских комедиях, снятых комиком Кекко Дзалоне. Всех героев его комедий, от мошенников до чиновников, зовут Кекко, просто потому что так удобней.

Кадр из фильма "Высокий блондин в черном ботинке"

И Вебер, и Ришар признавались, что главных героев картин объединяет только имя Перрена. Личности были все же разные: в одном фильме Франсуа — преуспевающий музыкант, в другом — безработный журналист. Однако зрители сами стали проводить параллели между воплощениями Перрена на экране.

Герой вырисовывался типичным чеховским "маленьким человеком": добрый и честный неудачник, которому не очень везет с женщинами и с работой. У него огромное сердце и большой потенциал, который герой так и не может реализовать. Он вызывает искреннее сочувствие, но не жалость: Перрен не мученик и никогда не встает в позицию жертвы. Он всегда действует по совести и справедливости, даже если ему это аукнется.

Первый фильм, в котором роль Перрена сыграл не Ришар, стал "Удар головой" 1979 года. Роль досталась молодой кинозвезде Патрику Деверу. Вторым стал приключенческий фильм "Ягуар" 1996 года, где персонажа сыграл французский певец Патрик Брюэль.

Кадр из фильма "Удар головой"

В комедии "Невезучие" у Перрена появляется компаньон — грубый, но простоватый Жан Кампана, сыгранный Жераром Депардье. Второй раз Кампана появится в вышеупомянутом "Ягуаре", а роль досталась Жану Рено.

Кадр из фильма "Ягуар"