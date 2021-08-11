Семнадцать неизвестных мгновений весны

11 августа 1973 года в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны». 12-серийный советский фильм, режиссером которого стала Татьяна Лиознова, был снят по одноименному роману Юлиана Семенова. Уже во время премьерного показа военная драма завоевала огромную популярность в Советском Союзе. А спустя три года после выхода первой серии фильм был удостоен Государственной премии РСФСР.

Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Один из самых любимых шпионских сериалов страны был разобран на цитаты, а великолепная музыка Микаэла Таривердиева во вступительных титрах до сих пор пробирает до самого сердца и души.

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Представляем вам 17 фактов о культовом фильме, о которых старались особо не распространяться.

Штирлиц был гестаповцем-повесой

У Штирлица был реальный прототип — гестаповец Вильгельм Леман, который был завербован советской разведкой. Правда, на сотрудничество он пошел не по идейным, а по меркантильным соображениям. И ничего общего с образом, придуманным Юлианом Семеновым, не имел. Как внешне (у Вячеслава Тихонова явно не арийский тип лица), так и по содержанию. В фильме герой Тихонова ведет скромный, почти затворнический образ жизни. Леман же был полной противоположностью — играл на скачках, залезал в долги и менял молодых любовниц как перчатки.

Не похож на реального Мюллера и Броневой. На самом деле шеф гестапо был значительно моложе своего киноперсонажа — в 1945 году ему было 45 лет. А вот потомки Шеленберга, которого сыграл Олег Табаков, с удовольствием пересматривают «17 мгновений», потому что актер оказался очень похож на него. Они даже письмо Олегу Павловичу написали, мол, когда хотим взглянуть на «дядю Вальтера», смотрим фильм.

Леонид Куравлев оказался неубедительным Гитлером

На роль Штирлица пробовались Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Арчил Гомиашвили. Кандидатуру последнего, прославившегося как Остап Бендер в «12 стульях», отстаивал автор романа Юлиан Семенов. Но, поговаривают, Арчил накануне съемок расстался с режиссером Татьяной Лиозновой. Стриженов оказался занят, а Смоктуновского не устроило, что съемки могли растянуться на два года. На роль Мюллера рассматривался Всеволод Санаев. Но отказался: «Играть фашиста не буду!»

Долго искали Гитлера. Пробовался Леонид Куравлев. Неубедительно. Взяли немца, а ему дали роль одноглазого эсэсовца Айсмана. Как нам рассказал Куравлев, он был не прочь сыграть фюрера: «Но неудача! Что ж, даже гениальные артисты терпят неудачи. Лиознова всегда имела собственное мнение». Главной конкуренткой Екатерины Градовой, сыгравшей радистку Кэт, была Ирина Алферова, но она в тот момент была за границей.

Светличная хотела оправдать любвеобильность Исаева

Светлана Светличная (Габи Набель) призналась нам, что хотела сыграть сразу две роли: «Я сказала Лиозновой, что было бы неплохо, если одна актриса сыграет и Габи, и жену Штирлица. Чтобы это был один стиль женщины. Это тогда оправдывало бы, почему полковник Исаев вдали от Родины увлекся Габи. Идея Лиозновой понравилась, но я ее поздно озвучила — на эту роль уже была утверждена Элеонора Шашкова. А если бы воплотили мою идею — получилось бы очень интересно. Не скажу, что расстроилась. Но со стороны режиссера было бы нетактичным отказывать актрисе, которую уже утвердили.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Моя героиня по сценарию была влюблена в Штирлица. Тихонову тогда симпатизировали все женщины СССР. Если бы мне в пару дали старого никчемного актера — пришлось бы фантазировать. Но в данном случае не фантазировал ни Вячеслав Васильевич, ни я. У нас были приятные взаимоотношения, и уверена: он чувствовал то же самое. Поэтому у нас так идеально получилась сцена, где мы танцуем в его доме. Она уникальна! Там нет объяснений, поцелуев, а лишь неимоверная тяга друг к другу. Там все сказано глазами: Габи обожает Штирлица, а он, увы, как разведчик не мог иметь в Германии любимую женщину. Даже легендарный Сергей Герасимов сказал: «Эту сцену нужно показывать студентам ВГИКа»».

Тихонов наколол себе «Славу» и скрывал

Ходит легенда, что у Вячеслава Тихонова на кисти левой руки была наколка «Слава», сделанная еще в молодости. Естественно, у Штирлица такой быть не могло. И когда требовалось показать крупным планом руки Штирлица, это были руки дублера — ассистента художника Феликса Ростоцкого. Этот факт подтвердила нам «жена Штирлица» — актриса Театра им. Вахтангова Элеонора Шашкова: «Да, в юности Тихонов сделал такую наколку. Это была ошибка молодости, поэтому даже князя Болконского он играл в перчатках. Но Слава наколол себе «славу» на всю жизнь — напророчил. А Лиознова обожала Тихонова и не хотела даже малейшей черноты в его биографии, поэтому про наколку все молчали».

Броневой-Мюллер дергался из-за костюма

Многим зрителям запомнился Леонид Броневой в роли Мюллера, в том числе нервными подергиваниями головой в напряженные моменты. Но эта жестикуляция возникла оттого, что Броневому сшили мундир на два размера меньше и воротник постоянно врезался ему в шею! Увидев такой жест, режиссер предложила его оставить, решив, что такой нервный тик лишь добавит колорита фигуре Мюллера.

Еле хватило денег на последнюю серию

«17 мгновений» считаются самым дорогим советским сериалом, хотя реальный бюджет картины — тайна, покрытая мраком. Но современные кинопродюсеры сказали нам, что если бы сейчас снималась картина с таким же размахом, то стоимость каждой серии обходилась бы в 100 тыс. долларов минимум.

Более того: на съемки было потрачено столько средств, что Лиозновой не хватало денег, чтобы завершить фильм. Еще бы, ведь съемки длились два года в разных городах и странах. Шутка ли, только для Тихонова были пошиты 100 рубашек! Что уже говорить о построенных на студии им. Горького декорациях — коридорах рейхсканцелярии, кабинете Мюллера, квартире Штирлица и многом другом. Прибавьте к этому съемки на натуре — картина снималась в Германии, Прибалтике и Грузии. Правда, то, что Цветочная улица Берна находится на самом деле в Риге, а швейцарскую границу пастор Шлаг переходит на Кавказе, позволило сэкономить бюджет.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Тихонов попросил «глаза»

Один из самых романтических эпизодов картины — встреча полковника Исаева с супругой в кафе Ele­fant в Германии. Хотя сцены свидания в кафе в романе Семенова не было. Ее предложил вставить Тихонов после общения с одним из разведчиков. Оказывается, многим нашим резидентам устраивались такие бесконтактные встречи с родными.

«Жена Исаева» Элеонора Шашкова рассказала нам, как это было: «На съемочную площадку меня привел один из ассистентов по актерам, с которым мы работали на съемках «Двух жизней». Именно в том фильме я впервые увидела Вячеслава Васильевича, игравшего там одну из главных ролей. Он произвел на меня, тогда еще студентку второго курса театрального вуза, снимавшуюся в массовке, сильнейшее впечатление! Хотя я красивых мужчин не воспринимаю. Для роли Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru жены Исаева я была моложе возраста своей героини, и меня взрослили. Я не удивляюсь, что именно сцена короткого свидания Штирлица с женой стала самой яркой в фильме. Вспомните кадр, когда он поднял глаза. Они были наполнены душой, а в моих глазах читалось: «Я страдаю в разлуке, сильно люблю тебя и очень переживаю, как ты тут живешь без меня?» В последнем крупном плане глаза моей героини говорили: «Может, я вижу тебя последний раз в жизни »

А на самом деле мы снимались с Тихоновым по отдельности. То, что вы видели в кадре, — монтаж. Раньше же снимали всего одной камерой и на пленку, по две сцены в день. Все было отрепетировано, обдуманно. Это сейчас сплошной конвейер! В тот день Вячеслав Васильевич пришел на съемочную площадку совершенно неожиданно. Это был его первый выходной за полгода работы, но он не усидел дома и захотел заглянуть в глаза своей экранной супруги, узнать, кто она. Пришел и сел у камеры, на уровне столика. Мы играли в полном молчании И все получилось, всего за час. С таким великим актером, как Тихонов, иначе и быть не могло! А на следующий день была его съемка без меня. Но он сказал Лиозновой: «Давай вези мне эти глаза. Без них я сниматься не могу». И меня тут же доставили на съемки и посадили у камеры. Я постаралась сделать все то же, что и день назад. Поэтому, наверное, Вячеслав Васильевич и сыграл так гениально, глядя в мои наполненные глаза».

Поехали в Германию со своим «Мерседесом»

Говорят же, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Однако в Берлин съемочная группа поехала со своим «Мерседесом» для Штирлица. В первый же день съемок машина заглохла, и завести ее уже было невозможно. Выручил группу звукооператор Леонард Бухов, который разыскал своего приятеля Гюнтера Клибенштайна, коллекционировавшего ретроавто. Из его коллекции и был взят напрокат автомобиль для Штирлица.

Однако модель «Мерседес-седан», доставшаяся «штандартен-фюреру», на самом деле слишком рядовая для такого звания. Хотя в романе Семенова еще более существенный ляп — Штирлиц разъезжает на машине марки «Хорьх» ВКР-821. На самом деле на такой машине в те времена ездили члены прав Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru ительства, а трехбуквенных номеров не было.

Во время пыток дети улыбались

В эпизоде, где грудного ребенка радистки Кэт распеленывают у открытого окна (на улице холодно, и немцы надеются, что сердце матери дрогнет и она сдаст Штирлица), малыш должен плакать, потому что мерзнет.

На самом же деле детям (в сцене пыток одного малыша играли сразу 18 детей, поскольку съемки проходили долго, а младенцу в присутствии матери разрешено было находиться на съемках не более двух часов) было тепло, поэтому они улыбались и посапывали. Записать детский плач не удалось, поэтому звукоинженеру пришлось ехать в детскую больницу, чтобы там записать крик.

Ляпы: пистолет Макарова и советские вагоны

В эпизоде, где Штирлиц убивает провокатора Клауса (его сыграл Лев Дуров), в руках у нашего разведчика почему-то пистолет Макарова, которого на вооружении германской армии быть не могло по определению. Да и нахваливать песню «Милорд» в исполнении Эдит Пиаф, которая появилась лишь в 1958 году, — явный прыжок в будущее.

А вот в эпизоде, где Кэт прощается со Штирлицем на вокзале, на вагоне было по-русски написано: «56 тонн». А в сцене отправки телеграмм видно, что они пишутся на бланках «Международная телеграмма СССР» с замазанным чернилами гербом.

В Германии Тихонова чуть не побили

Прогулка от гостиницы до съемочной площадки чуть было не стоила Тихонову обвинения в пропаганде фашизма. Дело в том, что на улицу он вышел в форме штандартен-фюрера СС, за что был немедленно задержан берлинцами. Те сочли его нацистом и устроили разборки. К счастью, заваруху услышали киношники и отбили артиста.

Лиознова лишила композитора звания

Лиознова хотела, чтобы в титрах она была как режиссер и как соавтор сценария, поскольку придумала некоторые сцены, но Семенов был против. Разгорелся скандал, и композитора «Мгновений» Микаэла Таривердиева призвали в качестве судьи. Он решил, что Лиознова неправа. И не получил Госпремию РСФСР (а значит, звание и крупную сумму), которая в 1976 м досталась за фильм Лиозновой, Семенову, Тихонову и оператору Петру Катаеву. Его из списка получающих вычеркнули.

Из-за Кобзона ставили кордоны с доносчиками

Микаэл Таривердиев отказывался быть композитором картины, мол, не пишет для фильмов, в которых снимают Сталина. В итоге создал 18 мелодий, но вошли только две. И сразу пошли разговоры, что его «Не думай о секундах свысока» похожа на «Историю любви» Леграна. Был скандал и с исполнителями. Прослушали Лещенко, Ободзинского, Магомаева, но остановились на Кобзоне. Хотя Таривердиев был против: они поссорились. И когда Кобзон записывался, режиссеру приходилось расставлять кордоны, которые извещали о приближении композитора!

Кэт родила в клинике, которая обследовала Тимошенко

В сцене, где Штирлиц и радистка Кэт с новорожденным на руках выходят из роддома, задействована настоящая университетская клиника Charite в Берлине. С тех пор много времени прошло: высокого дерева перед зданием уже нет, дорожки переделаны и светильники на столбах другие.

Клиника «Шарите» основана в 1710 году, относится к старейшим медицинским учреждениям Германии и является одной из старейших университетских клиник Европы. Сегодня об этом учреждении наслышан почти каждый украинец в связи с экс-премьером Юлией Тимошенко, которую обследовали врачи из этой клиники. Кстати, в роли новорожденного ребенка радистки Кэт снялась Мария Миронова (дочь актеров Екатерины Градовой и Андрея Миронова). Но кроме нее в фильме в этой роли были задействованы еще пять других младенцев.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Из-за языка Дуров снимался в лесу

Сцену, в которой Штирлиц убивает Клауса (Лев Дуров), должны были снимать под Берлином. Но, как нам рассказывал Лев Константинович, с поездкой в Германию не сложилось, поскольку его не выпустили из Советского Союза, и все из-за чувства юмора артиста: «Перед выездом за границу я, как и все выезжающие, должен был пройти собеседование в выездной комиссии. Меня попросили описать флаг Советского Союза. Я вдруг выдал, мол, ну как-как, черный фон, на нем белый череп и две перекрещенные берцовые кости. Называется флаг «Веселый Роджер». Завернули меня и снимали в лесу под Москвой».

Гафт получил роль американца вслепую

Валентин Гафт (сыграл американца Геверница, участвовавшего в переговорах о капитуляции Германии) рассказал нам: «Я должен был уезжать в отпуск, но мне нужны были деньги. И тут меня пригласил Олег Табаков. Я ехал на съемки и не знал, какого именно персонажа придется играть. Там познакомился с Лиозновой. Она даже к малейшему эпизоду относилась крайне серьезно. Мой мы обсуждали целый день. Не сравнить с сегодняшним процессом съемок!»

Лановой не хотел быть врагом

Василий Лановой, который на тот момент полюбился зрителю в фильме «Офицеры», признался нам, что Лиознова еле уговорила его стать обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом: «Татьяна Михайловна приезжала ко мне в театр дважды, приглашая сняться в фильме. Но я был занят в театре и в другой картине, потому упорно отказывался. Лиознова не отступала, так как видела в этой роли исключительно меня. Я сдался, услышав ее поразительную фразу о моем герое Вольфе: «Он не враг, он ваш противник — мощный и умный».