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Умерла сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке" актриса Уна Стаббс

Газета.Ruиещё 18
4 часа назад

Английская актриса и танцовщица Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни, сообщает Daily Mail.

Умерла сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке" актриса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что смерть наступила дома, в кругу семьи. Перед смертью она несколько месяцев болела.

Самой громкой из последних ролей Уны Стаббс стала роль в сериале «Шерлок» по произведениям Артура Конан Дойля. Она сыграла миссис Хадсон — хозяйку квартиры, где проживал Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Роль миссис Хадсон она исполняла с 2010 по 2017 год.

Также Уна Стаббс снималась в телесериалах «Убийства в Мидсомере», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Пока смерть нас не разлучит», «Самая плохая ведьма».

Уна Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе «Дуги Сквайрс» в 1956 году. В 1963 году она получила свою первую главную роль — Стаббс сыграла в музыкальной комедии «Летние каникулы».

Актриса была замужем дважды, у нее осталось трое детей.

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