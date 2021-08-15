6 лучших детективов, где главный злодей точно не садовник

Бытует мнение, что после завершения Золотого века детективной литературы, экранизации уровня Шерлока Холмса или Мисс Марпл вряд ли когда-нибудь появятся. К счастью, такое утверждение ошибочно. «Рамблер» сделал подборку захватывающих детективов современности с неожиданной развязкой.

Фото: Кадр из фильма «Девушка в поезде» Кадр из фильма «Девушка в поезде»

«Невидимый гость»

Кадр из фильма «Невидимый гость»

Испания все чаще радует качественным кино и вот пример очень качественного детектива, который дает возможность рассмотреть преступление с разных сторон и только в конце все расставляет по местам. В центре сюжета молодой и успешный бизнесмен Адриана Дориа, у которого есть все, чего только можно пожелать. Все меняется после автомобильной аварии, которая переворачивает его жизнь с ног на голову. Не буду раскрывать все карты, а просто скажу, что фильм захватывает с самого начала и не отпускает до самой последней минуты.

«Убийство в Восточном экспрессе»

Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

Отличный фильм в лучших традициях Агаты Кристи. Один из величайших детективов в мире, Эркюль Пуаро, срочно должен добраться из Стамбула в Великобританию. В Стамбуле Пуаро встречает начальника «Восточного экспресса» и своего старого друга, который помогает ему попасть на поезд что бы добраться до Великобритании. По дороге с гор сходит лавина и поезд вынужденно останавливается. Плюс на поезде происходит убийство и под подозрение попадают все пассажиры поезда.

«Девушка с татуировкой дракона»

Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона»

Шведская экранизация нашумевшего романа о Лисбет Соландер, атмосфера которой как нельзя лучше передает ключевые события сюжета. Неудача талантливого журналиста оборачивается для него, казалось бы, потерей всего, но именно после нее ему выпадает шанс начать расследование всей своей жизни.

Запутанная история богатой и влиятельной семьи неоднократно заводит героя в тупик, не оставляя шансов собрать воедино известные факты, но вскоре леденящий кровь пазл начинает складываться сам собой.

«Подмена»

Кадр из фильма «Подмена»

Главная героиня по возвращению домой не обнаруживает там своего сына. Расследование ни к чему не приводит. Однако спустя какое то время, мальчика якобы нашли. Вот только женщина его не узнает, вроде похож, но при этом явно не ее сын. Она пытается доказать это и снова инициировать поиски сына, что в итоге приводит к началу грандиозного расследования. Сюжет очень запутанный и это настоящий детектив, к тому же, основанный на реальной истории. В главной роли снялась Анджелина Джоли.

«Девушка в поезде»

Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Главная героиня фильма Рэйчел после развода с мужем страдает от депрессии и пристрастия к алкоголю. Каждый день проезжая на поезде мимо очаровательного коттеджа она наблюдает из окна за идеальной парой, но однажды все меняется. Девушка из коттеджа куда-то исчезает и Рэйчел оказывается втянута в череду событий и лишь к концу фильма все встанет на свои места.

«Визит инспектора»

Кадр из фильма «Визит инспектора»