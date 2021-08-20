Находитесь в поиске качественных фильмов, снятых по культовым литературным произведениям? «Рамблер» собрал лучшие экранизации мировых бестселлеров, которые не разочаровали фанатов книг.

Фото: Кадр из фильма "Великий Гэтсби" Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

«Дневник памяти»

Она – богатая наследница (Рэйчел МакАдамс), он – парень с лесопилки (Райан Гослинг), но судьба свела их вместе, чтобы после разлучить. Смогут ли они пронести свои чувства через годы, чтобы воссоединиться вновь? Культовая мелодрама снята по мотивам романа Николаса Спаркса «Дневник памяти», который несколько лет был бестселлером номер один.

Кадр из фильма "Дневник памяти"

«Девушка с татуировкой дракона»

Журналиста Микаэля Блумквиста и хакершу Лисбет Саландер нанимает Генрик Вагнер, глава крупного семейства, считающий, что его племянницу убил кто-то из родственников. Расследование осложняется тем, что преступление произошло 40 лет назад. После выхода триллера на экраны детективный роман Стига Ларссона (по которому и был снят фильм) буквально взорвал книжный рынок.

Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

«Великий Гэтсби»

Блистательная Америка 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр, мелодрама снята по мотивам самого известного романа Фрэнсиса Скотта Фицжеральда, ставшим символом «века джаза».

Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

«Исчезнувшая»

Накануне празднования пятилетия брака неожиданно пропадает главная виновница торжества, а в доме остаются следы борьбы, кровь и подсказки, которые помогут раскрыть правду. Фильм-головоломка Дэвида Финчера с Беном Аффлеком в главной роли снят по одному из самых популярных романов последних лет - книге Гиллиан Флинн «Исчезнувшая».

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Щегол»

Фильм снят по мотивам одноименного бестселлера Донны Тарт 2013 года. Это история юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Главный герой получает от умирающего старика редкую картину и кольцо, которые определяют его жизнь на долгие годы. Главную роль исполнил Энсел Элгорт.