Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Объявлена дата премьеры нового фильма «Бондины»

Peopletalkиещё 2
4 часа назад

Дождались: объявлена дата премьеры финального фильма «Не время умирать» должен был стать ярким завершением участия Дэниела Крейга в кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Однако выход блокбастера то и дело переносился из-за пандемии, а шоураннеры уже боялись называть точные даты, ограничиваясь примерными сроками.

Объявлена дата премьеры нового фильма «Бондины»
Фото: PeopletalkPeopletalk

Теперь издание The Sun пишет, что долгожданная картина выйдет на экраны в Великобритании 30 сентября. А 28 сентября состоится официальная премьера фильма в Королевском Альберт-Холле.

На красной ковровой дорожке к Крейгу присоединятся продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также режиссер Кэри Джоджи Фукунага.

Напомним, «Не время умирать» стал 25-м фильмом о Бонде. Он должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, но его премьера неоднократно переносилась из-за пандемии. Особое внимание к картине привлек саундтрек. Заглавной песней фильма станет композиция Билли Айлиш «No Time To Die».

Фильмы,Российские актеры,Билли Айлиш,Барбара Брокколи,Майкл Уилсон,Дэниел Крейг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители