Объявлена дата премьеры нового фильма «Бондины»

Дождались: объявлена дата премьеры финального фильма «Не время умирать» должен был стать ярким завершением участия Дэниела Крейга в кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Однако выход блокбастера то и дело переносился из-за пандемии, а шоураннеры уже боялись называть точные даты, ограничиваясь примерными сроками.
Теперь издание The Sun пишет, что долгожданная картина выйдет на экраны в Великобритании 30 сентября. А 28 сентября состоится официальная премьера фильма в Королевском Альберт-Холле.
На красной ковровой дорожке к Крейгу присоединятся продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также режиссер Кэри Джоджи Фукунага.
Напомним, «Не время умирать» стал 25-м фильмом о Бонде. Он должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, но его премьера неоднократно переносилась из-за пандемии. Особое внимание к картине привлек саундтрек. Заглавной песней фильма станет композиция Билли Айлиш «No Time To Die».