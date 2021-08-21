Объявлена дата премьеры нового фильма «Бондины»

Дождались: объявлена дата премьеры финального фильма «Не время умирать» должен был стать ярким завершением участия Дэниела Крейга в кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Однако выход блокбастера то и дело переносился из-за пандемии, а шоураннеры уже боялись называть точные даты, ограничиваясь примерными сроками.

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Теперь издание The Sun пишет, что долгожданная картина выйдет на экраны в Великобритании 30 сентября. А 28 сентября состоится официальная премьера фильма в Королевском Альберт-Холле.

На красной ковровой дорожке к Крейгу присоединятся продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также режиссер Кэри Джоджи Фукунага.