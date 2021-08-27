Путин направил приветствие участникам фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который открывается в пятницу на Красной площади в Москве. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Ваш фестиваль - всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное - огромным количеством гостей", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что выступления в рамках фестиваля можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках, садах и на концертных площадках Москвы и Подмосковья. "И конечно, глубокого уважения заслуживают традиционные благотворительный и просветительский проекты форума, а также искреннее стремление организаторов создать отдельное творческое пространство для юных зрителей", - добавил президент.