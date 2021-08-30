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Что смотреть в кино со 2 сентября

Мария Кимакович
1 час назад

Первые премьеры этой осени в подборке “Рамблера”.

Что смотреть в кино со 2 сентября
Фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец"Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец"

"Шан-Чи и легенда Десяти колец"

В центре сюжета - история первого азиатского супергероя Шан-Чи. У него нет никаких суперспособностей, но зато ему нет равных в боевых искусствах. Зрители узнают о происхождении азиатского героя и его противостоянию призракам из собственного прошлого. А также о том, как он был втянут в интриги таинственной организации “Десять колец”.

"После. Глава 3"

Уже известная зрителям по двум предыдущим частям фильма героиня по имени Тесса должна принять важное решение: переехать в Лондон вместе со своим избранником Хардином или согласиться на работу мечты в крупном издательстве. Отношениям предстоит пройти проверку на прочность: тайны прошлого и шокирующие подробности о родителях должны помочь им понять, кто они на самом деле друг другу.

"Боец без правил"

Ник Ньюэлл сумел осуществить свою мечту и стать бойцом ММА, несмотря на то, что у него нет руки. Теперь же ему выпадает шанс вступить в борьбу за титул чемпиона в легком весе и доказать, что для человека нет никаких преград, если он стремится к цели.

"Чужая Земля"

В далеком будущем группа астронавтов возвращается к покинутой давно Земле, чтобы проверить, сохранилась ли там жизнь после апокалипсиса. До пункта назначения добирается живой лишь одна девушка, которая обнаруживает на планете людей, живущих на затопленной поверхности и враждующих за ресурсы. Ей предстоит принять решение, от которого зависит судьба выживших землян.

"В западне"

Эмма не счастлива в браке, но развестись не может. А супруг приготовил ей ужасное испытание: после празднования годовщины свадьбы Эмма просыпается прикованной наручниками к мужу, совершившему самоубийство. Ей предстоит столкнуться с заранее спланированными ловушками, чтобы вырваться из западни, организованной супругом.

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