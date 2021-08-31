Недетские сказки: страшно интересные фильмы

Эти фильмы явно не стоит смотреть детям. Взрослые, давно потерявшие веру в волшебство и сказки, наоборот, приветствуются. Если вы не боитесь по-новому открыть для себя знакомые с детства истории, погрузиться в фантазийные миры и увидеть любимых героев с неожиданной стороны, заходите на MEGOGO и изучайте эту подборку.

«Белоснежка и охотник»

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Приключенческое фэнтези, снятое по мотивам сказки братьев Гримм, жизнерадостностью не отличается. Равенна выходит замуж за короля, убивает его в первую же брачную ночь, захватывает власть и берет в плен его дочь Белоснежку. Повзрослев, принцесса узнает, что мачеха намеревается ее убить, и сбегает из темницы. Но Равенна отправляет Охотника на поиски падчерицы. Тот, однако, встает на сторону беглянки, и вместе они готовятся дать отпор злой королеве.

«Страшные сказки»

Эпитет «страшные» в названии киноленты использован не просто так. Головы с плеч здесь летят не только у отрицательных героев, а победить зло — еще не значит остаться в живых. Картина Маттео Гарроне объединяет истории трех королевств.

Правительница одного мечтает сварить и съесть сердце морского чудовища. Во втором прекрасная избранница короля оказывается уродливой старухой. А государь третьего одержим идеей вырастить огромную блоху. При этом перед вами очень красивая готическая сказка, сотканная из средневековых замков и живописных долин с жуткой, но чарующей атмосферой.

«Охотники на ведьм»

И снова попытка переложить известный сказочный сюжет в рамки совершенно нового для этой истории жанра. Боевик про Гензеля и Гретель снят в жанре темного фэнтези и сдобрен черным юмором. После столкновения в детстве с ведьмой брат и сестра выжили, а повзрослев, решили бороться с нечистью. Основные события разворачиваются в Аугсбурге, где Гензель и Гретель должны предотвратить планы ведьм устроить «кровавое полнолуние».

«Властелин колец»

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал власть над всем живым, но был обязан служить злу. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону. Теперь он восстал и хочет вернуть себе власть, но хоббит Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику Фродо, и начинается великая сага о противостоянии зла с добром.

«Чем дальше в лес»

Сказочный фильм Роба Маршалла снят на основе мюзикла, который в свою очередь был поставлен по книге Бруно Беттельгейма «Польза от волшебства», исследующей популярные сказки с точки зрения психоанализа. Злая ведьма наложила заклятие бездетности на пекаря и его жену.

Чтобы снять проклятие, супруги отправляются в лес на поиски необходимых колдунье вещей-артефактов, принадлежащих известным сказочным персонажам: коса Рапунцель, туфля Золушки, бобовый стебель Джека, плащ Красной Шапочки. Главная прелесть фильма в том, что зритель узнает, что происходит после «долго и счастливо».

«Братья Гримм»

Герои фэнтези-триллера не имеют ничего общего с настоящими братьями Гримм. Странствуя по средневековым селениям, Уилл и Джейк «борются» с темными силами: сначала убеждают жителей в существовании ведьм, а потом изгоняют их. Естественно, не бесплатно.

В конце концов братья становятся настолько популярными, что их отправляют раскрыть серию убийств в отдаленной деревушке. Тут уж сказочникам становится не до шуток: в заколдованном лесу происходят поистине странные вещи.

«Алиса в стране чудес»

Современная сказка, в которой Тим Бертон переосмысливает произведения Льюиса Кэрролла. По сюжету девятнадцатилетняя Алиса отправляется в Страну чудес, где уже была тринадцать лет назад, чтобы победить нового врага — Бармаглота, а заодно спасти королевство от тирании Красной королевы. Был выпущен и сиквел, где Алиса также попадает в параллельный мир, но уже отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти Безумного Шляпника.

«Ван Хельсинг»

Мрачное экшн-фэнтези о самом знаменитом охотнике за нечестью. Ван Хельсинг снова встает между выходцами из ада и простыми смертными. Глубоко в Карпатах лежит мистическая страна Трансильвания — мир, в котором зло ждет за углом, а опасность оживает с заходом солнца. Здесь монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир и попадает легендарный охотник на чудовищ, но в этот раз он будет не один. Как же ему в этом поможет?

«Голем»

События фильма разворачиваются в Лондоне викторианской эпохи. Наука движется вперед, но мистика и странные поверья все еще являются неотъемлемой частью жизни горожан. Район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные жители предполагают, что в этих чудовищных преступлениях замешано магическое существо — голем. Паника растет, смертей становится все больше. Полиция не знает, что делать, и за дело берется опытный детектив — инспектор Килдэр.

«Гретель и Гензель»