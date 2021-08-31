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Пересильд и Шипенко допустили к съемкам в космосе

Диана Товсепова
4 часа назад

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко допустили к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Пересильд и Шипенко полетят на съемки в космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главная медицинская комиссия проанализировала результаты медицинских обследований участников космического полета основного и дублирующего экипажей МКС-66, а также командиров.

"Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", —говорится в публикации на сайте центра.

Актрису Юлию Пересильд режиссер Клим Шипенко снимет в космосе для картины "Вызов". 5 октября на корабле "Союз МС-19" с "Байконура" запланирован старт съемочной экспедиции к МКС.

В дублирующий экипаж войдут актриса Алена Мордовина Мордовина и режиссер Алексей Дудин. Планируется, что Пересильд и Шипенко будут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на "Союзе МС-18".

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