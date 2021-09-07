Пугачева прокомментировала смерть Краснова

Эстрадная певица Алла Пугачева высказалась о смерти художника Бориса Краснова в Instagram.
Краснов активно сотрудничал с артисткой — он оформлял ее шоу «Рождественские встречи».
«Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил-был художник один» только о тебе», — процитировала один из своих хитов скорбящая Пугачева.
Российский художник-постановщик Борис Краснов умер на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление.
Краснов прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 1990-х и 2000-х он также ставил шоу Филиппу Киркорову, Людмиле Гурченко, Валерию Леонтьеву и многим другим. Сценограф был почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он осуществил порядка 3,5 тыс. проектов.