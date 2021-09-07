Пугачева прокомментировала смерть Краснова

«Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил-был художник один» только о тебе», — процитировала один из своих хитов скорбящая Пугачева.