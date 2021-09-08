Советские фильмы о блокаде Ленинграда

Сегодня сложно представить, какие испытания пришлось перенести ленинградцам за 872 дня блокады. За время осады на город было сброшено 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. По разным оценкам трагическое событие унесло жизнь от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев.

Фото: Кадр из фильма "Мы смерти смотрели в лицо" Кадр из фильма "Мы смерти смотрели в лицо"

Жила-была девочка (1944)

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Часть фильма «Жила-была девочка» снималась в еще блокадном Ленинграде. Режиссер Виктор Эйсымонт пошел на большой риск для жизни, чтобы показать реальный антураж. Съемки проходили в историческом центре города, в те моменты, когда не было авианалетов. Все ужасы войны в картине показаны глазами детей.

Зрителю рассказывается история двух девочек: пятилетней Катеньки и семилетней Настеньки, чье детство пришлось на страшное время войны. Еще неокрепшие дети вынуждены столкнуться с голодом, смертью матери, ранениями.

В фильме постоянно смешиваются ужасы войны с детскими играми — так режиссер показывает особенности детского восприятия событий. Премьера фильма состоялась 18 декабря 1944 года, спустя практически год после снятия блокады.

Мнения зрителей

«Некоторые фильмы исчезают бесследно, а некоторые попадают прямо в Рай»; «Этот фильм является частичкой нашей истории и нашей победы, и он тем более значим, что снимался именно в то время, о котором повествует. В том самом осажденном городе. В Ленинграде. И важен он тем, что дарил своим создателям и зрителям так необходимую тогда надежду»; «Кругом война, голод, выживать надо, а кто-то заботится о духовной жизни народа, о том, чтобы оставить культурное наследие потомкам Это тоже подвиг!» — пишут пользователи Сети.

Ленинградская симфония (1957)

Режиссер Захар Аграненко показал в фильме историю исполнения в осажденном Ленинграде Симфонии 7 Дмитрия Шостаковича, которая получила второе название «Ленинградская». Она прозвучала 9 августа 1942, когда до окончания блокады было еще далеко, но произведение Шостаковича стало глотком свежего воздуха для ленинградцев. Весь мир узнал, что дух города на Неве — не сломлен.

Мнения зрителей

«Такие фильмы, как "Ленинградская симфония", нужно смотреть стоя»; «Перед нами многоликий портрет великого города во дни его беспримерного в истории подвига»; «Я думаю, что, сделав фильм черно-белым с добавлением документальных кадров блокадного Ленинграда, создатели кинокартины добились высокой степени достоверности», — пишут пользователи.

Зимнее утро (1966)

Режиссер Николай Лебедев снял удивительно проникновенную военную драму по книге Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Во время осады Ленинграда девочка Катя спасает маленького мальчика и дает ему имя Сережа. Девочка заботиться о ребенке, защищая его от голода, бомбежек. Спустя какое-то время Катя знакомится с капитаном Вороновым, который вернулся с фронта и разыскивает свою семью. В маленьком Сереже капитан Воронов узнает своего сына Митю и удочеряет Катю.

Мнения зрителей

«Один из лучших фильмов про блокадный Ленинград»; «Сценарий написан так, что нет такого места, где можно оторваться от экрана. Идеальная операторская работа. Идеально подобранный хронометраж. Все на высшем уровне. Но самая главная составляющая этого кино и главная заслуга создателей, так это чувство гордости за свою страну и за ее жителей, которое они дарят зрителю»; «Сколь мало человеку надо для счастья, он сам, наверное, не знает. И лишь в моменты нестерпимых лишений нечто незначительное и привычное становится по-настоящему важным. Необходимость чувствовать рядом тепло человеческого тела вдруг превращается в главную потребность, а возвышенные философские термины обретают форму в простых словах и поступках», — пишут пользователи Сети.

Пять дней отдыха (1969)

Картина «Пять дней отдыха» снята по одноименной повести Иосифа Герасимова. Режиссером фильма выступил Эдуард Гаврилов. Сюжет разворачивается в декабре 1941 года. На пять дней с передовой на переформировку в Ленинград пребывает рота. Младший сержант Алексей Казанцев обращает внимание на девушку Ольгу, которая каждый день приходит в казарму к своему отцу, рядовому Кошкину.

Девушка сильно истощена от голода и еле держится на ногах. Теперь Алексей приложит все усилия, чтобы спасти девушку.

Мнения зрителей

«"Пять дней отдыха" — удивительный фильм. Он вводит в невероятную депрессию и отчаяние блокадного Ленинграда, дает расслабиться во время показа оперетты, а потом — осознание уживания двух этих событий трогает до глубины души. У каждого свое сражение во время войны»; «Это история любви, во имя жизни, во имя надежды. Только любовь, доброта и сострадание могут помочь выжить в это нечеловеческое время. За пять дней эти двое становятся друг для друга самыми дорогими людьми на свете и теперь каждый знает, ради кого он живет», — пишут зрители.

Садись рядом, Мишка! (1977)

В основу фильма «Садись рядом, Мишка!» легла повесть Юрия Германа «Вот как это было». Режиссер Яков Базелян показывает историю жизни четырех семилетних мальчишек, чье детство пришлось на время блокады. Они выступают в госпиталях и знакомятся с героями войны. Это история о дружбе, о том, как людям важна поддержка друг друга в сложные времена. Фильм интересен и оптимистичен, поэтому подойдет для просмотра вместе с детьми.

Мнения зрителей

«А сам фильм очень мил. Тема детей и войны непроста. Но в этой ленте нет и малости изображения ужасов и жестокости, которыми многие кинематографисты спекулируют. Нам показывают вполне добрые, яркие и радостные картинки — именно таким и вспоминается детство, каким бы оно ни было»; «Честно говоря, я очень удивлен. Сначала, а точнее почти всю первую половину, кажется, что это кино такое, знаете ли, детское, веселое и радостное. Но когда войну показывают глазами детей, становится ужасно тяжело на душе. Я всегда говорил, что, показывая ребенка на войне, выигрываешь почти сразу», — делятся эмоциями зрители.

Мы смерти смотрели в лицо (1980)

Картину «Мы смерти смотрели в лицо» снял режиссер Наум Бирман. Юрий Яковлев написал сценарий для фильма по собственной книге «Балерина политотдела». Сюжет ленты основан на реальных событиях — создании Фронтового молодежного ансамбля Аркадием Обрантом.

Бывший балетмейстер, а теперь лейтенант Корбут (Обрант) получил задание от политотдела — создать танцевальную труппу. В блокадном Ленинграде он занимается поиском уцелевших бывших учеников, с которыми впоследствии отправляется на фронт, чтобы выступить перед советскими солдатами, вернувшимися с передовой.

Мнения зрителей