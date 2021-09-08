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Глава МЧС России погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника

Москва24иещё 22
5 часов назад

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, приехавшего в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Мельника
Фото: Москва24Москва24

Как ранее рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС прыгнул за ним и разбился о выступавший камень.

Зиничев погиб в возрасте 55 лет. Министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

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