Глава МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Мельника

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, приехавшего в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Москва24 Москва24

Как ранее рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС прыгнул за ним и разбился о выступавший камень.