Коллега погибшего с главой МЧС режиссера рассказал о кинематографисте

«Он был открытый человек, добродушный. Таким я его помню. К нему можно было обратиться хоть по съемкам, хоть просто поговорить, когда далеко от дома»,

Кинематографист погиб во время съемок на месте проведения межведомственных учений в Красноярском крае в среду, 8 сентября. Позже стало известно, что он сорвался со скалы и упал в воду. Его пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, но разбился о выступавший камень, бросившись за режиссером в воду. В результате полученных травм оба скончались. Руководителю министерства было 55 лет, кинематографисту — 63 года.