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Коллега погибшего вместе с главой МЧС режиссера рассказал о кинематографисте

Lenta.ru
4 часа назад

Российский актер Константин Шелестун, сыгравший в фильме «Территория» погибшего режиссера Александра Мельника, назвал кинематографиста добродушным человеком. Об этом артист сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Коллега погибшего с главой МЧС режиссера рассказал о кинематографисте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Он был открытый человек, добродушный. Таким я его помню. К нему можно было обратиться хоть по съемкам, хоть просто поговорить, когда далеко от дома»,

— рассказал Шелестун. Коллега режиссера также отметил, что Мельник был предан своей работе «до малейшей детали».

Кинематографист погиб во время съемок на месте проведения межведомственных учений в Красноярском крае в среду, 8 сентября. Позже стало известно, что он сорвался со скалы и упал в воду. Его пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, но разбился о выступавший камень, бросившись за режиссером в воду. В результате полученных травм оба скончались. Руководителю министерства было 55 лет, кинематографисту — 63 года.

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