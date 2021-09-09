10 эротических фильмов, снятых в России

Сегодня состоялась премьера фильма «Соври мне правду» — редкого для отечественного кинопрома фильма, снятого в жанре эротического триллера. В честь этого решили вспомнить другие яркие российские картины с откровенной тематикой. В общем, как любила повторять телеведущая Елена Ханга: «Поговорим про это».

Фото: Кадр из фильма «Соври мне правду» Кадр из фильма «Соври мне правду»

«Соври мне правду»

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Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт влечет за собой яростную ревность. Эти опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке

В Голливуде каждый год выходят фильмы про уединившуюся вдали от цивилизации компанию героев — только чаще всего этот сюжет раскрывается в жанре хоррора: незваный гость в темной маске нарушает отдых приезжих и кромсает их ножом одного за другим. В России же этот сценарный троп решили раскрыть в жанре эротической драмы с интригами, подозрениями и расследованиями, кто кому и с кем изменил. Трейлер фильма интриговал и актерским составом, и сюжетом, который (надеемся) не ограничится кликбейтовым описанием и окажется по-настоящему крепкой жанровой историей.

«Верность»

Лена — талантливая акушер-гинеколог, ее муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что муж завел роман на стороне, но не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с супругом, она сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. И, конечно, героиня не подозревала, что ее параллельная жизнь увенчается такими неожиданными переменами в ее основной версии.

Изначально картина Нигины Сайфуллаевой называлась «Ревность», но в последний момент авторы переставили буквы в слове, заменив тем самым и смысл тайтла. Сказать, что это имело какое-то воздействие на саму историю, нельзя, потому что от перестановки букв в тексте смысл не изменился. В целом получилась неровная, но действительно откровенная и смелая история из супружеской жизни: помимо секса, в кадре много и живой человеческой драмы.

«Купи меня»

Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». «Порше», олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха или они сломаются, так и не дойдя до цели?

Кадр из фильма «Купи меня»

«Мне хочется любви, оргий, оргий и оргий, самых буйных, самых бесчинных, самых гнусных, а жизнь говорит: это не для тебя», — с этой цитаты Белинского начинается фильм. Она же задает тон всей истории, в центре которой голодные до роскоши и свободы девушки, вынужденные прокладывать свой путь наверх не самыми приятными способами. Это вовсе не краткий курс счастливой жизни, а суровая драма про разбитые мечты и коррозию души, не выдерживающую жизни в тисках торгово-рыночных отношений.

«Чистое искусство»

Саша — известная фотографиня. Неожиданно ее счастливая жизнь рушится, когда она становится свидетелем загадочного убийства и тут же оказывается вовлечена в криминальную аферу, связанную с живописью и большими деньгами. Кажется, что весь мир против нее — за Сашей начинается настоящая охота. Пытаясь разобраться в том, что происходит, Саша начинает собственное опасное расследование.

В этом фильме откровенные сцены находятся далеко не на первом месте, но все же интимность в кадре зашкаливает, добавляя истории чувственности и таинственности. Для ценителей красивых love story про двух влюбленных, бросающих вызов целому миру, — самое то.

«Саранча»

У них не было ничего общего: Артем — простой парень из провинции, работяга и поэт, Лера — столичная жительница, чью жизнь распланировали родители. Но банальный курортный роман оборачивается обжигающей страстью, которая ломает судьбы героев. Хотя Лера выходит замуж за друга отца, а Артем назло женится на богатой даме постарше, их безумное влечение рушит все барьеры. И, когда разрушительная страсть обагряется кровью, они уже не в силах остановиться...

Еще одна трагичная история про обреченную любовь с участием Петра Федорова. Картина получила вторую жизнь в формате сериала, вышедшего на экраны через два года после первого релиза. Получилось печально, с ноткой меланхолии и безысходно — про ту самую страсть, выжигающую все дотла.

«Люби их всех»

У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому — Надежда. И почти всем Любовь. К каждому из мужчин у нее особый подход. Но они всегда платят: и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство?

Кадр из фильма «Люби их всех»

Очередная ода содержанкам, исключающая из контекста и намек на реальность, в которой, конечно же, героиня едва бы могла безнаказанно вить веревки из сильных мира сего и всегда выходить сухой из воды. Это что-то между совсем уж сказочной «Красоткой» и сериалом «Содержанки» — циничным и лишенным эмоций портретом современных хищниц за богатством, обитающих в каменных джунглях мегаполиса.

«Портрет в сумерках»

Оказавшись не в том месте и не в тот час, Марина попадает в водоворот драматических событий. Пережитые унижение и боль изменяют весь ход ее стабильной благополучной жизни, и теперь Марина ищет возможность отомстить своему обидчику. Изо дня в день она возвращается на окраину города, где произошла судьбоносная встреча. Но, когда Марине удается выследить зачинщика преступления и когда она готова свершить правосудие, она принимает совсем иное решение

Суровое и болючее кино о том, как пережитое насилие навсегда меняет жизнь человека, а еще о том, как условная жертва может внезапно проникнуться чувствами к своему обидчику. Это опасный вопрос, которым задается режиссерка ленты Ангелина Никонова, но ведь именно творческая смелость и отличает настоящего художника.

«Кармен»

Он — примерный сотрудник милиции, честный и исполнительный, «правильный», как с плаката, и скоро будет повышен по службе. Она — заключенная, отрабатывающая свой срок на табачной фабрике, прозванная за дикий и непокорный нрав Кармен. Роковая встреча девушки и охранника меняет их жизни раз и навсегда.

Немного позабытая (а зря) картина Александра Хвана с молодыми Игорем Петренко и Ольгой Филипповой — одна из первых ласточек эротического кино в России нового времени. Красивая и обреченная история запретной любви, изучающей границы свободы и жизни.

«Амбивалентность»

Два друга, два молодых психиатра очень по-разному воспринимают жизнь. Один хочет поступать правильно. Второй — ставить эксперименты. Один — прилежный ученик. Второй — нарушитель спокойствия. Но выдержит ли их дружба испытание страстью к одной женщине? Это интригующая история о необычном любовном треугольнике и о том, что безумие ближе, чем кажется.

Современная трактовка про любовный треугольник в духе «мамы Стифлера» — про отношения молодого парня с более зрелой женщиной — мамой собственного друга. С той лишь разницей, что история не столько смешная, сколько печальная.

«Зависть богов»

1983 год. Телевизионный редактор Соня и переводчик из Франции Андрэ встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги не остались равнодушными...