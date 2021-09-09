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Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова

Газета.Ru
1 час назад

В сеть слили черновую версию нового фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием "Жена Чайковского". Вскоре на YouTube был опубликован фрагмент ленты с участием рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров). В отрывке супруга композитора Антонина Милюкова встречается с двумя мужчинами, которые могут быть врачами Петра Чайковского. Роль одного из докторов исполнил Oxxxymiron. Главную героиню сыграла звезда сериала "Чики" Алена Михайлова. Ранее художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов рассказал о начале пилотных съемок проекта Серебренникова о Чайковском. Он отметил, что это проект платформы Okko, которая предложила Серебренникову снять короткометражный фильм. При этом Миронов не исключил, что проект может перерасти в полнометражный формат.

Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Мирон Федоров,Алена Михайлова,Евгений Миронов,Кирилл Серебренников,Петр Чайковский,
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