Oxxxymiron снялся в фильме Серебренникова

В сеть слили черновую версию нового фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием "Жена Чайковского". Вскоре на YouTube был опубликован фрагмент ленты с участием рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров). В отрывке супруга композитора Антонина Милюкова встречается с двумя мужчинами, которые могут быть врачами Петра Чайковского. Роль одного из докторов исполнил Oxxxymiron. Главную героиню сыграла звезда сериала "Чики" Алена Михайлова. Ранее художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов рассказал о начале пилотных съемок проекта Серебренникова о Чайковском. Он отметил, что это проект платформы Okko, которая предложила Серебренникову снять короткометражный фильм. При этом Миронов не исключил, что проект может перерасти в полнометражный формат.