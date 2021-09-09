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Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад

В сети появился первый трейлер нового фильма «Матрица: Воскрешение». Он был опубликован на YouTube-канале WBRussia.

Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ролике, который длится почти три минуты, показывают персонажа актера Киану Ривза: он живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное. В кадре он посещает психотерапевта (Нил Патрик Харрис), принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы. В видео говорится, что премьера четвертой «Матрицы» в России состоится 16 декабря.

Помимо Киану Ривза и Нила Патрика Харриса в фильме снялись Керри-Энн Мосс Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

22 декабря фильм покажут в кинотеатрах США. Параллельно его выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.

Фильмы,Матрица,Дэниэл Бернхард,Пинкетт Смит,Ламбер Вильсон,Лана Вачовски,Нил Харрис,Киану Ривз,
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