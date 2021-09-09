Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

В ролике, который длится почти три минуты, показывают персонажа актера Киану Ривза: он живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное. В кадре он посещает психотерапевта (Нил Патрик Харрис), принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы. В видео говорится, что премьера четвертой «Матрицы» в России состоится 16 декабря.