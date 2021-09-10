Okko и компания «ЛАМПА» заключили договор на производство контента

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, и продюсерская компания «ЛАМПА» заключили договор на совместное производство контента.

В рамках сотрудничества Okko в течение 3 лет будет иметь приоритетное право на выбор сериальных проектов для совместного производства.

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Продюсерская компания «ЛАМПА» создана в 2021 году. Учредителями компании стали бизнесмен Александр Липский и «Марс Медиа Энтертейнмент», во главе с генеральным продюсером Рубеном Дишдишяном.

Основными задачами творческого альянса являются поиск интересных, оригинальных идей для проектов и их реализация во всех сферах кино и видеондустрии в России и за рубежом. Компания занимается продюсированием различных форматов: сериалов для онлайн-платформ и телевидения, а также полнометражных фильмов.

Первым совместным проектом, реализованным в рамках партнерства с Okko, станет двенадцатисерийный драматический детектив «Кунгур».

Рыбацкий поселок – маленький слепок большой страны. Здесь свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя. Каждый дом, каждая семья хранит свои секреты Главному герою Егору удастся открыть страшную правду, но какую цену он за нее заплатит? Какую цену за нее заплатят его земляки?

Я очень рад нашему сотрудничеству и тому, что нашей первой совестной с Okko работой станет такой интересный и самобытный проект. История, рассказанная в «Кунгуре», никого не оставит равнодушной и будет держать зрительский интерес до самой последней серии

Рубен Дишдишян

Генеральный продюсер «Марс Медиа Энтертейнмент»

Это прекрасная возможность творческого партнёрства. С Okko мы реализуем разные проекты для широкой российской аудитории платформы, а также проекты, интересные западному зрителю, рассказывающие о захватывающих моментах, историях нашей страны и культуры

Александр Липский

Учредитель продюсерской компании «ЛАМПА»

Мы благодарны нашим партнерам за возможность стать частью такого прекрасного творческого тандема. Опыт и экспертиза Рубена Дишдишяна и его команды закрепили за ним статус одного из сильнейших продюсеров в российском кино. Это подтверждается результатами, которые показывают проекты, созданные при его участии

Генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko