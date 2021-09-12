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Объявлена дата премьеры фильма «Русалочка»

Катерина Саломе
1 час назад

Известие о предстоящем выходе фильма «Русалочка» компании Disney взбудоражил поклонников картины. Многих возмутил тот факт, что главная роль досталась темнокожей актрисе и R&B певице Холли Бейли.

Объявлена дата премьеры фильма «Русалочка»
Фото: Кадр из трейлера «Русалочка»Кадр из трейлера «Русалочка»

В прошлом году процесс съемок киноленты был приостановлен. Виной тому стала пандемия коронавируса. Однако в июле съемки картины все-таки завершились, и теперь шоураннеры назначили дату премьеры. «Русалочка» выйдет в свет с 26 мая 2023 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее стриминговый сервис Disney+ анонсировал релиз перезапуска мультсериала «Чип и Дейл».

Фильмы,Чип и Дейл,Русалочка,Walt Disney,The Hollywood Reporter,
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