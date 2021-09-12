Объявлена дата премьеры фильма «Русалочка»

Известие о предстоящем выходе фильма «Русалочка» компании Disney взбудоражил поклонников картины. Многих возмутил тот факт, что главная роль досталась темнокожей актрисе и R&B певице Холли Бейли.

В прошлом году процесс съемок киноленты был приостановлен. Виной тому стала пандемия коронавируса. Однако в июле съемки картины все-таки завершились, и теперь шоураннеры назначили дату премьеры. «Русалочка» выйдет в свет с 26 мая 2023 года, сообщает The Hollywood Reporter.