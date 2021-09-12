Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев поделился эмоциями от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

«Сегодня решил не делать четверные прямо во время проката. Это какая-то спешка, боязнь. Хочется физически себя подтянуть и делать всё без дрожи в руках. Не готов пока к квадам, хоть и шёл на три четверных в первой половине программы. Нужно просто поработать над головой», — цитирует Алиева Sport24.

Спортсмен отметил, что у него бывают некоторые перепады в выступлениях, но сегодня он старался передать всю атмосферу вальса. Кроме того, Алиев признался, что музыку ему помог подобрать Никита Кацалапов.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал Камилу Валиеву бесподобной российской фигуристкой.

Фильмы,Камила Валиева,Дмитрий Алиев,Никита Кацалапов,Илья Авербух,СБОРНАЯ РОССИИ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители