Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов

«Сегодня решил не делать четверные прямо во время проката. Это какая-то спешка, боязнь. Хочется физически себя подтянуть и делать всё без дрожи в руках. Не готов пока к квадам, хоть и шёл на три четверных в первой половине программы. Нужно просто поработать над головой», — цитирует Алиева Sport24.