Что смотреть в кино с 16 сентября: список фильмов

Самые ожидаемые премьеры этой недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дюна" Кадр из фильма "Дюна"

“Дюна”

Действие экранизации культового романа Фрэнка Герберта происходит в будущем. Люди расселились по далеким планетам, но самой важной из них оказывается пустынная планета Арракис. Она не годится для проживания, поскольку там обитают гигантские песчаные черви. Но при этом планета имеет особую ценность — самое важное вещество во Вселенной под названием спайс. Тот, кто контролирует спайс, по сути, держит в руках всю вселенную. И за эту власть постоянно борются могущественные и знатные семьи.

“Крик. Кровавое посвящение”

В университете Уитона находят тело студента-атлета. Новость об этом облетает соцсети, а наряду с ней оказывается, что в жизни студентов учебного заведения очень много тайн. В частности, у них есть секретные способы коммуникации, среди которых необычный комментарий, содержащий лишь восклицательный знак. И его значение по-настоящему страшно.

“Узники страны призраков”

В центре сюжета — мир будущего, в котором преступнику со стажем приходится отправиться спасать дочь губернатора от угрозы. От его действий и успеха зависит будущее всех людей, но об этом герой даже не подозревает. Но пути назад у него в любом случае нет, ведь на него надет костюм, начиненный взрывчаткой.

“Холостяк на свадьбе”

Главный герой фильма по имени Адриен расстается с девушкой практически накануне свадьбы своей сестры. Все мысли его лишь о разрыве, который очень его печалит. А еще ему предстоит подготовить торжественный тост для сестры и произнести его на свадьбе. Сценарии свадебной речи вряд ли порадуют семейство. Мирный семейный праздник грозит выйти из-под контроля.

“Любовь, страх и ненависть”