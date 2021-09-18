Надя в cари: что известно про индийскую «Иронию судьбы»

Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова стал культовым не только для советских зрителей. В 2015 году в Болливуде сняли свой вариант легендарной комедии. Подробнее о картине — в материале "Рамблера".
Индийская адаптация вышла под названием "Я люблю Новый год" (I love NY). Фильм не является официальным ремейком, нигде в титрах оригинал не указан, но комедия полностью повторяет сюжет "Иронии судьбы".
Главный герой — банкир с Уолл-стрит Рандхир, который работает в Чикаго. В канун Нового года он напивается в сауне с друзьями и по ошибке улетает в Нью-Йорк. Рандхир сообщает таксисту свой адрес и приезжает к похожему дому, в похожую на свою квартиру. Но на самом деле герой попадает в жилье 26-летней учительницы по имени Тикку, куда вот-вот приедет ее жених Ишан. Девушка тоже родом из Индии. Там банкир знакомится с ее ревнивым женихом, коллегами и подругами. В итоге персонажи расстаются, Рандхир возвращается домой, где планировал жениться, но не может забыть Тикку.
Вся история сопровождается индийскими песнями и танцами. Фильм снимали в Нью-Йорке, Мумбае и Бангкоке. Главные роли сыграли индийские актеры Санни Деол и Кангана Ранаут.
Однако на родине фильм раскритиковали. Журналисты Mumbai Mirror оценили его на 0,5 балла из 5. Автор Times of India поставила фильму 2,5 балла из 5, назвав его "ромкором на один раз".