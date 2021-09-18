Надя в cари: что известно про индийскую «Иронию судьбы»

Главный герой — банкир с Уолл-стрит Рандхир, который работает в Чикаго. В канун Нового года он напивается в сауне с друзьями и по ошибке улетает в Нью-Йорк. Рандхир сообщает таксисту свой адрес и приезжает к похожему дому, в похожую на свою квартиру. Но на самом деле герой попадает в жилье 26-летней учительницы по имени Тикку, куда вот-вот приедет ее жених Ишан. Девушка тоже родом из Индии. Там банкир знакомится с ее ревнивым женихом, коллегами и подругами. В итоге персонажи расстаются, Рандхир возвращается домой, где планировал жениться, но не может забыть Тикку.