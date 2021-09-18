Внезапные смерти актеров на съемках

Реальные трагедии на съемочной площадке, увы, случаются. Во время съёмок актеры гибнут, исполняя трюки, в результате несчастных случаев и просто внезапных проблем со здоровьем.

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Сергей Бодров

Видео дня

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В 2002 году звезда фильма “Брат” отправился в Севрную Осетию снимать фильм в качестве режиссера. Но его картина “Связной” так и не увидела свет. Бодров и вся съемочная группа погибли в результате схода лавины в Кармадонском ущелье. Тела так и не нашли, поэтому фанаты актера до сих пор верят, что он жив.

Василий Шукшин

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Ушел во сне в 1974 году во время съемок фильма “Они сражались за Родину”. Уснул и не проснулся. Официальная версия – отказало сердце. Об этой смерти до сих пор ходят многочисленные легенды. Некоторые полагают, что актер умер не своей смертью. Об этом он много говорил накануне кончины. Его вдова Лидия Федосеева-Шукшина утверждает, что накануне съемок актер делал кардиограмму и она была отличная.

Андрей Краско

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Актер умер неожиданно во время съемок сериала “Ликвидация” в Одессе. Режиссер Сергей Урсуляк утвердил Краско на роль Фимы. И часть сцен уже была отснята, как Андрей ушел в запой. Из-за этого даже приостановили съемки. Актеру вызвали скорую, но не успели довезти до больницы, он умер на руках своей жены Светланы Кузнецовой. Вскоре из Москвы вызвали Сергея Маковецкого. Он сыграл роль Фимы, все сцены пришлось переснять. Только в одном эпизоде, где убитого ножом Фиму несут на носилках (лица не видно), оставили. Эта была сцена с Краско.

Вик Морроу

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Погиб в 1982 году на съемках фильма Стивена Спилберга “Сумеречная зона”. Во время съемок сцены с вертолетом, махина неожиданно потеряла управление и начала падать. Морроу и двое детей-актеров попали под вращающиеся лопасти вертолета и были обезглавлены. Эта душераздирающая сцена попала на видео.

Андрей Ростоцкий

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Сын кинорежиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой погиб в 2002 году. Андрей был опытным каскадером. Но трагически погиб на съемках, сорвавшись со скалы. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Микаэла Дроздовская

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Актриса, сыгравшая в “Мимино”, сгорела заживо в пожаре. Во время киноэкспедиции Микаэла осталась одна в доме, где разместилась съемочная группа. На дворе стоял ноябрь и актриса попыталась согреться с помощью осветительных приборов, так как в доме не было отопления. Причиной пожара стали упавшие лампы. Выбраться самостоятельно из огня она не смогла, отравилась угарным газом. Актрису с сильнейшими ожогами доставили в Москву, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Андрей Панин

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